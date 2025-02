Zehntausende zum Karnevalsumzug in Cottbus erwartet

Do 27.02.25 | 15:40 Uhr

Der größte Karnevalsumzug in Ostdeutschland zieht diesen Sonntag durch die Cottbuser Innenstadt. Tausende gestalten das Programm, Zehntausende werden mitfeiern. Der rbb überträgt live im TV und auf Youtube. Von Martin Schneider

Dieser Uhrzeit fiebern nicht nur Lausitzer Karnevalisten entgegen: 13:11 Uhr. Genau dann startet diesen Sonntag der 32. "Zug der fröhlichen Leute" in Cottbus. Rund 4.000 Mitwirkende aus Brandenburg, Berlin und Sachsen haben sich monatelang auf den größten Karnevalsumzug Ostdeutschlands vorbereitet.

Der Umzug führt über die bekannte Strecke durch die Innenstadt, die laut Veranstalter exakt 2.803 Meter lang ist. Start ist an der Kreuzung Franz-Mehring-Straße/Willy-Brandt-Straße, danach geht es weiter über den Brandenburger Platz und an der Haupttribüne vor dem Staatstheater entlang (circa 14 Uhr). Ziel ist das Festzelt auf dem Viehmarkt. In der Nähe der Versorgungsstände sind insgesamt über 50 Toiletten aufgebaut, so der Veranstalter.

Strecke des "Zug der fröhlichen Leute" am 2. März in Cottbus

Die Stadt Cottbus hat in diesem Jahr ein neues Sicherheitskonzept, das bei Bedarf kurzfristig angepasst werden kann. Sie reagiert damit auf Anschläge in Deutschland. "Ich kann verstehen, dass einige nach Mannheim, Magdeburg, Aschaffenburg und München ein mulmiges Gefühl haben. Was menschenmöglich ist, haben wir vorbereitet", sagte Mitte der Woche Oberbürgermeister Tobias Schick (SPD).

Details zum Sicherheitskonzept will die Stadt aus taktischen Gründen nicht nennen. Bekannt ist aber, dass durch Poller und Absperrungen verhindert werden soll, dass Autos auf die Umzugsstrecke gelangen können. Die Polizei hat angekündigt, die Zufahrten zur Strecke "noch einmal deutlich schärfer" zu kontrollieren, so Sprecher Maik Kettlitz. Die Polizei werde außerdem mit deutlich mehr Personal als in den vergangenen Jahren im Einsatz sein.

Für Sicherheit sollen auch mobile Wachen von Polizei und Ordnungsamt sorgen. Sie befinden sich gegenüber des ehemaligen Kaufhauses "Stadtforum K" sowie am Einkaufszentrum "Blechen Carré" im Bereich der Stadtpromenade. Dort könne man sich zum Beispiel melden, "wenn man Probleme hat, man einen Hinweis geben will, wenn womöglich etwas passiert ist, wenn man etwas verloren hat oder beispielsweise ein Kind gefunden hat, das seine Eltern nicht mehr findet", so der Leiter des Fachbereiches Ordnung und Sicherheit, Manuel Helbig.