Brandenburg an der Havel zahlt 2,5 Millionen Euro an ortsansässiges Theater

Die Stadt Brandenburg an der Havel zahlt an das ortsansässige Theater in diesem Jahr die zugesicherten Zuschüsse in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Das wurde am Montagabend im Hauptausschuss bestätigt.

Darüber hinaus gibt das Land Brandenburg die vertraglich vereinbarten sieben Millionen Euro. Damit ist das Wirtschaftsjahr 2025 gesichert.