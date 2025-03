Ein Foto vom blauen Mittelmeer – eigentlich ein Motiv, das zum Träumen anregt -, wäre da nicht im Hintergrund eine schwarze Rauchsäule. Daneben weitere Fotos: verängstigte Menschen im Wasser, Geflüchtete eingehüllt in Rettungsdecken.

Der angehende Fotograf Michel Kekulé hat sie gemacht, als er vor zwei Jahren ein Seenotrettungsboot im Mittelmeer begleitet hat. Die Bilder werden in Berlin gerade in der Ausstellung "Meet me halfway" im Rahmen des European month of Photography (EMOP) [emop-berlin.eu] gezeigt. "Sie sind vor allem eine Anklage gegen die Abschottungspolitik Europas", sagt Michel Kekulé.

Er versteht sich als ein politischer Fotograf. Das bringt ihn in eine zwiespältige Situation: Als junger Fotograf ist er von der Social-Media-Plattform Instagram abhängig, um sich zu vermarkten und Auftraggeber zu gewinnen. Gleichzeitig besorgt ihn die politische Entwicklung der Plattform und ihres Chefs Mark Zuckerberg. Das Dilemma trifft auch etablierte Fotografen: Selbst sie sind mittlerweile von Instagram abhängig - und kämpfen mit Desinformation.