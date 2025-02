rbb|24: In dem Dokumentarfilm begleiten Sie vier Paare über sieben Jahre lang. Wie haben Sie die Menschen gefunden, die bereit waren, über so einen langen Zeitraum begleitet zu werden?

Judith Keil: Allen Beteiligten war klar, dass das eine experimentelle Geschichte ist und dass wir sie gern in verschiedenen Momenten begleiten wollen – auch denen, die nicht so glücklich sind. Wir haben ihnen auch gesagt, dass es für das Filmprojekt keine Bedingung ist, als Paar zusammenzubleiben.

In dem Dokumentarfilm zeigen Sie die Momente von Streit über Hochzeit bis hin zur Geburt. Wie haben Sie es geschafft, dass Sie so nah an diesen intimen Momenten dabei sein durften?

Antje Kruska: Das hat mit dem Zeit-Faktor zu tun. Die Geburt war nicht der erste Dreh. Das Vertrauen ist vorher schon sehr gewachsen und irgendwann bekommt das einfach etwas Natürliches, ohne ein Störfaktor von außen zu sein. Alle waren auf ihre Art sehr mutig, sich so zu zeigen, wie sie auch sind.

Judith Keil: Wir hatten nicht den Druck, den wir teilweise bei anderen Projekten haben, die über eine kürzere Zeitspanne geplant sind. Hier wussten wir, wir haben die Zeit und die geben wir auch den Paaren. Man wird über diesen langen Zeitraum einfach zu einer Schicksalsgemeinschaft. Die beiden Frauen haben zum Beispiel gesagt, dass sie Lust auf das Projekt haben, aber eine Sache wollen sie am Anfang klären: Es muss alles echt und ehrlich sein. Es darf nichts gefälscht, nichts inszeniert werden. So was wollten sie nicht mitmachen. Da waren wir dabei.

Antje Kruska: Es gab auch zwei Momente, in denen sich alle neu sortieren mussten. Von unserer Seite, aber eben auch von der Seite der Protagonisten, weil sehr entscheidende Dinge für die Beziehung passiert sind. Wir mussten überlegen, was das erstmal für das Leben der Leute bedeutet und dann in zweiter Instanz, was das für den Film bedeutet.