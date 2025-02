"Du bist tot für mich". So lautet der erste Satz in Sarah Kanes Stück "Gier". In Christopher Rüpings viel gerühmter Zürcher Inszenierung des Textes, die jetzt im Deutschen Theater in Berlin gespielt wird, schleudert ihn ein Schauspieler aus der ersten Reihe auf die Bühne. Denn die Bühne selbst, sie gehört an diesem Abend vorrangig Wiebke Mollenhauer.

Vollkommen stumm sitzt sie hier auf einem einfachen Stuhl. Nur ihr Gesicht wird in gigantischer Großaufnahme auf eine Leinwand übertragen. Die vier Schauspieler:innen, die zunächst im Publikum sitzen, liefern die Worte zu Mollenhauers Mimik, zu dem, was in ihrem Innern und dann in ihrem Gesicht geschieht. Oder ist es umgekehrt? Spiegelt ihre Mimik das, was ihr die Stimmen zuwerfen? Ist es das Stimmengewirr in ihrem Kopf?