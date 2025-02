Interview | Lena Brasch - "Er hat wunderschöne Worte gefunden für alles, was diese Welt beschreibt"

Thomas Brasch bleibt auch mehr als 20 Jahre nach seinem Tod präsent. Seine Nichte Lena Brasch verarbeitet das Werk des Autors jetzt in einem Theaterstück, das am Freitag Premiere hat. Es sei auch eine Liebeserklärung an ihren verstobenen Onkel, sagt sie.

rbb24: Lena Brasch, für Ihr Stück "Brasch: Das Alte geht nicht und das Neue auch nicht" haben Sie als Grundlage einen Text von Thomas Brasch genommen, nämlich sein Theaterstück "Mercedes". Was macht diese Geschichte für Sie aus und worum geht es?



Lena Brasch: In "Mercedes" - man kann es vielleicht etwas mit "Warten auf Godot" von Samuel Beckett vergleichen - geht es um zwei junge Leute, zwei vermeintlich Arbeitslose. Sie lernen sich auf der Straße kennen und unterhalten sich über die Welt, über die nicht vorhandene Arbeit, über Politik, vielleicht auch ab und zu über die Liebe. Sie stoßen sich ein bisschen die Hörner aneinander ab.



Zur Person dpa/Jörg Carstensen Lena Brasch - 1993 in Berlin geboren - ist Autorin, Theater- und Hörspielregisseurin. Sie ist die Nichte von Thomas Brasch und die Tochter von Moderatorin und Autorin Marion Brasch. Lena Brasch inszenierte unter anderem am Maxim Gorki Theater und Berliner Ensemble Stücke wie "Fremd" und "Spielerfrauen". Am 21. Februar feiert die Inszenierung "Brasch - Das Alte geht nicht und das Neue auch nicht" Premiere am Maxim Gorki Theater.

Warum haben Sie gerade dieses Material genommen? Ich wollte auf jeden Fall ein Stück über, für und mit Thomas, also meinem Onkel, machen, der am 19. Februar 80 Jahre alt geworden wäre. Ich hatte zunächst überlegt, einen collagierten Abend aus allen möglichen Texten zu machen. Das hat allerdings mein Vater [Anm. d. Red.: Jürgen Kuttner] am Deutschen Theater mit "Halt's Maul, Kassandra!", zusammen mit Tom Kühnel, gemacht. Meine Mutter, Marion Brasch, macht gleichzeitig mit Katharina Thalbach eine Lesung am Berliner Ensemble mit verschiedenen Texten. Ich hatte das Gefühl: Ich brauche einen Rahmen, den ich sprengen kann. "Mercedes" ist dieser perfekte Rahmen. Das ist ein Zwei-Personen-Stück. Aber ich arbeite mit drei Schauspieler:innen, mit Jasna Fritzi Bauer, Edgar Eckert und Clara Deutschmann. Ich brauchte sozusagen noch eine dritte Figur, mit der ich Thomas noch einmal anders erzählen kann, so wie er sich vielleicht selber in diesem Stück erzählt hätte.

Wer ist diese Figur?



Sie ist ein bisschen Thomas - vielleicht auch ein bisschen ich. Und auch ein bisschen: wir alle. Und auch eine Generation, über die wir erzählen. Diese Figur aus Texten von Thomas, aus anderen Stücken - auch aus dem Film "Domino". Und da kommt auch der Titel her: "Brasch: Das Alte geht nicht und das neue auch nicht", was Katharina Thalbach in dem Film sagt. Es ist vielleicht auch der Thomas Brasch in uns allen, den wir da miterzählen. Wir versuchen über die Stadt, über die Widerstände und über das Land zu erzählen, in dem wir jetzt leben, in dem er auch schon gelebt hat.



Sie haben in einem anderen Interview gesagt, dass Sie einen Lieblingssatz von Thomas Brasch haben: "Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin". Was steckt in diesem Titel? Das ist eine große Sehnsucht und vielleicht auch eine Hoffnung, aber ohne konkret zu wissen, wonach eigentlich. Thomas hat sich viel mit Schmerz beschäftigt und mit dem Schmerz, in diesem Land und unter diesen Umständen zu existieren. Ich merke vor allem beim Lesen seiner Texte, dass sie immer noch aktuell sind. Was er 1981 über den Faschismus sagt, gilt heute genauso. So wie über Liebe, über Hass, über dieses Land, über alles, was das mit uns macht und was die Geschichte mit uns macht. "Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin" bleibt für immer aktuell. Ich glaube, jeder und jede kann etwas damit anfangen, ohne genau zu wissen, was damit beschrieben ist. Es ist die Beschreibung eines Gefühls.

Als Theaterregisseur:in inszeniert man oft einen Text, den man selbst nicht geschrieben hat. Wenn man die Person aber kannte, die diesen Text geschrieben hat, ist das etwas anderes, vor allem wenn sie in der Familie eine große Rolle spielt. War das ein zusätzlicher Druck, es besonders gut zu machen?



Ja, schon. Ich versuche mich von diesem Druck fernzuhalten, der natürlich von außen da ist. Das Interesse ist noch einmal anders, weil ich mich mit der Familie und auch mit der Geschichte von Thomas beschäftige. Allerdings habe ich das Gefühl, dass ich mich in den letzten Jahren von der Familie emanzipieren konnte. Ich kann jetzt als Regisseurin rangehen und bin nicht nur die Nichte. Aber in dem Stück wird es auch um mich gehen. Es geht um die Auseinandersetzung der verschiedenen Generationen. Also: Wie ging es Thomas damals? Wie geht es mir, damit heute als Regisseurin zu arbeiten? Und wie geht es jungen und auch alten Menschen in diesem Land?



Nach Osten, nach Westen und wieder zurück - die Stationen des Thomas Brasch

Bild: dpa/Edition Salzgeber Thomas Brasch (rechts im Bild) wird als erster Sohn von Horst und Gerda Brasch (2. v. rechts) 1945 im englischen Exil geboren, wohin seine Eltern vor den Nationalsozialisten geflohen waren. 1947 siedelt die Familie in die sowjetische Besatzungszone über. Vater Horst Brasch macht in der DDR politisch Karrriere und bringt es in den 60er Jahren bis zum stellvertretenden Minister für Kultur.

Thomas Brasch, 1993 | Bild: Marion Brasch Thomas Brasch wächst in der DDR auf, nach dem Abitur arbeitet er als Schlosser und Schriftsetzer. 1964 beginnt er ein Journalistikstudium in Leipzig, wird aber bereits ein Jahr darauf wegen "Verunglimpfung führender Persönlichkeiten der DDR" exmatrikuliert. 1967 bis 1968 studiert er Dramaturgie an der Hochschule für Film und Fernsehen Babelsberg. 1968 kommt der gemeinsame Sohn mit der Liedermacherin Bettina Wegner zur Welt. Im gleichen Jahr wird Brasch nach Protesten und Aktionen gegen den Einmarsch sowjetischer Truppen in die CSSR inhaftiert.

Bild: dpa/Dick Nach Entlassung aus der Haft arbeitet er unter anderem als freier Schriftsteller. Mehrere seiner Dramen werden wegen Thematik oder Form nicht aufgeführt oder nach kurzer Zeit wieder abgesetzt. Nach Protesten und Solidaritätsbekundungen zur Ausbürgerung Wolf Biermanns verlässt Thomas Brasch gemeinsam mit seiner Freundin Katharina Thalbach und deren Tochter Anna 1976 die DDR. Erst in den Jahren nach seiner Flucht macht er dann seine ersten künstlerische Arbeiten in der Bundesrepublik öffentlich.

Bild: dpa/Udo Hesse Brasch achtet streng darauf, nicht vereinnahmt zu werden - weder politisch noch künstlerisch. Seine Arbeiten stellt er in einen klaren Bezug zu Politik und gesellschaftlichem Streit, aber sich auf exakt eine Seite der damals zumeist streng geteilten Politik- und Kulturfronten - im Osten wie im Westen - zu schlagen, lehnt er ab.

Bild: dpa Seine Arbeiten sind vor allem dramaturgisch, das Theater aber ist ihm - wie er sich äußert - zu langsam und verfüge über zu wenig Strahlkraft. Brasch arbeitet als Filmregisseur, etwa in "Engel aus Eisen", ein Film über eine jugendliche Diebesbande in Berlin zur Zeit der Luftbrücke. (BRD 1980, Regie: Thomas Brasch).

Bild: dpa/Sammlung Richter Brasch hat Erfolg mit seinen Filmen - und mit seinen Filmen bekommt er exakt das, was er vermisste bei seinen Texte oder Arbeiten für die Bühne: Aufmerksamkeit. Mit "Engel aus Eisen" ist er 1981 auf das Filmfestival Cannes eingeladen.

Bild: dpa/Frank Leonhardt 1982 erhielt Brasch den Bayerischen Filmpreis für sein Erstlingswerk "Engel aus Eisen" - überreicht vom bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß.



Bild: picture alliance Die Preisverleihung gerät zum Eklat, denn Brasch dankt auf offener bayerischer Bühne der Filmhochschule der DDR für seine Ausbildung. Im Bild feiern Katharina Thalbach, der Schriftsteller Peter Schneider, die Schauspielerin Elisabeth Trissenaar, Thomas Brasch sowie der Regisseur Jürgen Flimm, vermutlich nach der Premiere des Films.

Bild: dpa/Mary Evans Picture Library Für seinen Film "Der Passagier - Welcome To Germany" konnte Thomas Brasch 1988 Tony Curtis gewinnen (rechts). Nach dem Fall der Mauer wird es jahrelang still um Thomas Brasch. 1999 bringt er einen Prosaband heraus, zwei Theaterstücke von ihm kommen zur Uraufführung. Im darauf folgenden Jahr folgt ein weiteres Theaterstück. Sein letztes Stück bleibt unvollendet.



Bild: dpa/Schöning Thomas Brasch stirbt am 3. November 2001 in der Berliner Charité an Herz- und Lungenversagen. Begraben ist er im Osten, in Berlin-Mitte auf dem Dorotheenstädtischer Friedhof in der Chausseestraße - nahe den Gräbern etwa von Heinrich Mann, Heiner Müller und Bertolt Brecht.



Bild: dpa/Dwi Anoraganingrum Thomas Braschs Schwester Marion, Radiomoderatorin und Autorin, erzählt in ihrem Roman "Ab jetzt ist Ruhe" (2012) die Geschichte ihrer Familie. 2024 rückte sie mit ihrer Collage aus Texten und Szenen "Thomas Brasch - Bleiben will ich, wo ich noch nie gewesen bin" ihren Bruder in den Mittelpunkt ihrer Suche, wonach er sich sehnte und was ihn antrieb.







Bild: dpa/Peter Hartwig 2022 wird Braschs Lebensgeschichte von Regisseur Andreas Kleinert verfilmt. Mit neun Lolas - nominiert in zwölf Kategorien - geht "Lieber Thomas" hochdekoriert aus der Jahresehrung des Deutschen Filmpreises hervor. Albrecht Schuch als Thomas Brasch (l-r) wird als bester Hauptdarsteller gewürdigt, Jella Haase (Katarina) erhält den Preis der besten Nebendarstellerin. Play Pause Fullscreen























Es ist sicher manchmal auch kein leichtes Erbe, aus so einer bekannten Familie zu kommen. Ihre Mutter und Sie halten den Namen Brasch hoch, indem Sie die Texte immer wieder hervorholen und damit auch lebendig halten. Das ist ja im Nachhinein eine Liebeserklärung...



Genau das Stück soll eine Liebeserklärung an Thomas und an seine Texte sein. Die Familie Brasch besteht nur noch aus mir und meiner Mama. Deshalb müssen wir die Texte eben auf die Bühne bringen oder auch darüber sprechen. Ich möchte dafür sorgen, dass Thomas' Texte und Gedichte wieder gelesen werden, seine Stücke wieder gespielt werden und seine Filme geschaut werden, weil sie einfach grandios sind und weil sie auch dem Land weiterhelfen, so wie es gerade an einem Abgrund steht. Vielleicht kann das auch ein bisschen zur Aufklärung oder zum Verständnis beitragen im besten Fall.



Es wurde ständig etwas an diese Spiegel und an die Fensterwände geschrieben. Er war immer am Denken und am Rödeln. Lena Brasch

Als Thomas Brasch 2001 gestorben ist, waren Sie acht Jahre alt. Gibt es eine Erinnerung, was er für ein Mensch war?



Ich glaube, dafür war ich zu klein. Wir haben ihn ab und zu besucht. Er hat am Schiffbauerdamm gewohnt, direkt neben dem Berliner Ensemble. Diese Wohnung war voll mit riesigen Spiegeln, mit Büchern und mit Manuskripten. Er saß ständig an der Schreibmaschine. Es lief auch ständig parallel der Fernseher. Es wurde ständig etwas an diese Spiegel und an die Fensterwände geschrieben. Er war immer am Denken und am Rödeln. Das war glaub ich das, was ich als Kind mitbekommen habe. Er war zu der Zeit auch nicht mehr gesund und ist 2001 gestorben. In der der Zeit, wo ich ihn bewusst wahrgenommen habe, war er auch nicht mehr so wahnsinnig glücklich. Aber das hab ich als Kind natürlich nicht mitbekommen. Ich erzähle jetzt auch gerade eher aus Erzählungen, die mir erzählt wurden.



Wenn es ein Wort gäbe, mit dem Sie Ihren Onkel zusammenfassen könnten - welches wäre das?



Das ist schwer. Er war sehr sehr klug, auch sehr empathisch, einfach ein großartiger Denker und Künstler. Er hat einfach wunderschöne Worte gefunden für alles, was diese Welt beschreibt. Vielen Dank für das Gespräch!

