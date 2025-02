Der US-amerikanische Superstar Justin Timberlake tritt in diesem Sommer beim Lollapalooza-Festival in Berlin auf. Das teilten die Veranstalter des Festivals am Mittwoch mit. In diesem Jahr findet das Festival am 12. und 13. Juli im Berliner Olympiastadion und dem Olympiapark statt.

K-Pop-Fans können sich auf eines ihrer Idole freuen: Auch J-Hope, Mitglied der südkoreanischen Boygroup BTS, wird erwartet. Er ist schon seit Jahren auch auf Solopfaden unterwegs.