Der Dramaturg Matthias Lilienthal wird neuer Intendant der Berliner Volksbühne. Der in Berlin geborene frühere Leiter des Berliner HAU und der Münchner Kammerspiele tritt damit die Nachfolge von René Pollesch an, der 2024 verstarb.

Als Frank Castorfs Chefdramaturg und Stellvertreter hatte Lilienthal zwischen 1991 und 1998 bereits an der Volksbühne gearbeitet. Von 2003 bis 2012 leitete er das HAU in Berlin. Er war auch Intendant der Münchner Kammerspiele.

Lilienthal wurde 1959 in Berlin geboren und studierte Theaterwissenschaft an der Freien Universität. Nach ersten Engagements in Basel kam er Anfang der 1990er Jahre an die Volksbühne Berlin als Chefdramaturg und stellvertretender Intendant.

Sein Vorgänger Pollesch hatte die Leitung der Bühne 2021 übernommen. Zuvor war er seit 2001 als Autor und Regisseur an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz unter der Intendanz von Frank Castorf tätig. Pollesch starb im Februar 2024 unerwartet. Eine Übergangsintendanz am Theater scheiterte daraufhin.