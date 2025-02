Über ihre Geburtsstadt Neuruppin heißt es in diesem Gedicht: "Stadt, die ich liebte, die mich liebte". Und dies ist auch der Titel einer neuen Ausstellung im Museum Neuruppin , die anlässlich von Eva Strittmatters 95. Geburtstag von Samstag an bis zum 5. Mai gezeigt wird.

Ob es ein Rotdorn ist vor dem Haus, in dem Eva Strittmatter in Neuruppin aufwuchs? Jetzt im Winter ist das für einen Laien schwer zu erkennen. Und wenn, ist es dann jener Rotdorn, unter dem sie in ihren Kinderjahren ein- und ausging, wie es in ihrem Gedicht "Rotdorn" heißt, das man auf der Gedenktafel zwischen zwei Fenstern lesen kann?

Am 8. Februar 1930 wurde Eva Strittmatter in Neuruppin geboren. In das Haus in der Robert-Koch-Straße 2 zog ihre Familie 1932. Sie lebte dort bis zu Ihrem Abitur 1947. In den 1950er Jahren arbeitete sie als Lektorin, Kritikerin und Essayistin für die Literaturzeitschrift "Neue deutsche Literatur" in Berlin. Mit ihrem zweiten Ehemann, Erwin Strittmatter, zog sie nach Schulzenhof im Ruppiner Land.

Die beiden wurden das berühmteste Schriftstellerpaar der DDR. Doch sie selbst bilanziert noch 1968: "Ich hab wenig geschrieben, wenig veröffentlicht und werde weiter so verfahren." 1973 schließlich ihr erster Gedichtband "Ich mach ein Lied aus Stille". Dieser verkauft sich in der DDR 700.000 Mal.

Lange galt die Vorstellung, die erfolgreiche Dichterin Eva Strittmatter sei erst in Schulzenhof in der Arbeitsgemeinschaft mit Erwin Strittmatter gewissermaßen geboren worden. Sie selbst nährte diesen Mythos. Dabei war in ihr schon seit ihrer Jugend alles angelegt. Es war nur eingekapselt und wartete darauf, befreit zu werden. Diese frühen Anfänge zeigt nun erstmals die Ausstellung in Neuruppin.