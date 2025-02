Premiere an der Komödie am Kurfürstendamm

Jede Woche treffen sie sich nun in der Eckkneipe und machen den Warm-up-Drink vor dem Termin zur Eheberatung zur eigentlichen Therapiesession. So jedenfalls hat es der britische Bestseller-Autor Nick Hornby in seiner Fernsehserie "State of the Union" angelegt. In zehn Folgen wird sich hier so pointen- und metaphernreich der Beziehungsschutt um die Ohren gehauen, wie das im realen Leben nie möglich wäre. Denn natürlich nahm das Übel nicht erst mit Louises Seitensprung den Anfang. Der eheliche Sex liegt im Tiefschlaf und für den Alltag des anderen interessiert sich das Paar herzlich wenig.

Was waren das für Zeiten, als man sich noch leidenschaftlich gestritten hat. "Du hast mit Teetassen nach mir geworfen!" erinnert sich Tom. Louise ergänzt: "Was waren wir leidenschaftlich!" Und er: "Aber heute haben wir mehr Teetassen." Tja, das ist in etwa das Gag-Niveau, auf das sich die Regisseurin Amina Gusner in ihrer Adaption für die Komödie am Kurfürstendamm (derzeit zu Gast im Ernst-Reuter-Saal in Reinickendorf) genüsslich stürzt.