Am dritten Jahrestag des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine zeigt die ukrainische Künstlerin Iryna Lazer in ihrem Doku-Stück "Shalene", wie zwei alte Frauen den Kriegsbeginn überlebt haben. Von Barbara Behrendt

Während am Montagabend kaum einen Kilometer entfernt, am Brandenburger Tor in Berlin-Mitte, etwa 8.000 Menschen mit blau-gelben Nationalflaggen für Frieden in der Ukraine demonstrieren, wird auch im Kleinen Haus des Berliner Ensemble (BE) die Fahne in die Höhe gereckt, das Publikum gibt Standing Ovations und ruft "Slava Ukraini!"

Theater und Gedenken gehen hier fließend ineinander über. Denn die beiden Hauptfiguren in Iryna Lazers dokumentarischem Stück "Shalene / Ver-rückt", das am dritten Jahrestag der russischen Invasion als Gastspiel am BE gezeigt wird, sind zwei alte Damen, die dem Publikum vom Beginn des Kriegs erzählen. Ania und Ninka lebten in einem Dorf in der Nähe von Kiew, bis sie im April 2022 ihre zerbombte Heimat verlassen mussten.