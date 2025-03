In ihrer Regie entstehe ein Abend aus tanzenden Silben, über Sprache als Material, aber auch einer über Macht und Widerstand und über das Schweigen als politische Kraft, teilte die Preisjury mit. Das Stück sei komisch, ernst, trashig und immer wieder in allen Wipfeln innehaltend, hieß es. Der Jury gehören Nora Hertlein-Hull (Leiterin des Theatertreffens, Berliner Festspiele), Wolfgang Horn (Redakteur in der ZDF-Redaktion Musik und Theater) und Katrin Ullmann (Theaterkritikerin und Mitglied der Theatertreffen-Jury) an.

Anita Vulesica absolvierte ein Schauspielstudium an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin. Von 2001 bis 2004 arbeitete sie als Schauspielerin am Theaterhaus Jena, ab 2004 freischaffend an verschiedenen Stadt- und Staatstheatern in ganz Deutschland.

Die Preisvergabe findet am 6. Mai 2025 im Haus der Berliner Festspiele statt.