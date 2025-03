Arthur Bondar, geboren 1983 in der Ukraine ist Fotograf, visueller Künstler und Sammler. Er arbeitet an Dokumentar- und Kunstprojekten, die sich mit historischen Ereignissen, sowie kollektiven und privaten Erinnerungen beschäftigen. Bondar studierte in New York und erhielt zahlreiche Auszeichnungen.

Seine Werke wurden in renommierten Magazinen und Zeitungen wie "Time", "The New Yorker" und "The Wall Street Journal" veröffentlicht und weltweit in Ausstellungen und Installationen gezeigt. Er ist Gründer der Sammlung WWII/ABC, die mehr als 15.000 historische Fotografien und Objekte aus dem Zweiten Weltkrieg umfasst.