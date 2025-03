Es ist das Wiedersehen, auf das sich viele ältere Berliner HipHop-Fans schon lange gefreut haben: Vom ersten Moment an stimmt die Energie zwischen Dendemann und dem Publikum im ausverkauften Astra Kulturhaus in Berlin-Friedrichshain. Alle Besucherinnen und Besucher tanzen oder nicken zumindest rhythmisch mit den Köpfen, singen mit und rappen mit.

Beachpeople – so nennt sich das Solo-Projekt von Malte Huck, dem ehemaligen Bassisten bei AnnenMayKantereit. Am Montagabend hat der Musiker seine Europa-Tournee in Berlin eröffnet. Von Magdalena Bienert

In den 90er Jahren hat Dendemann neben Bands wie "Fettes Brot" und den "Absoluten Beginnern" HipHop aus Hamburg groß gemacht, in den Nuller Jahren stand er unter anderem mit den Beatsteaks und Herbert Grönemeyer auf der Bühne. Nicht wenige halten ihn für einen der besten und originellsten Rapper Deutschlands. Nach längerer Pause hat sich Dendemann zu seinem 50. Geburtstag sowohl einen neuen Song als auch eine neue Tournee geschenkt.

Samy Deluxe, eine der prägendsten Figuren im deutschen Hip-Hop, geht in die "Hochkultur". Mit einem Kammermusik-Ensemble bringt er ein Crossover-Projekt aus Klassik und Hip-Hop auf die Bühne, nun war er in der ausverkauften Berliner Philharmonie. Von Bruno Dietel

Immer wieder kokettiert er mit seinem Alter, gönnt sich Trink- und Rauchpausen, lässt sich für einen Song sogar einen Sessel auf die Bühne stellen, um dann wieder präzise und mit beeindruckender Geschwindigkeit seine Reime loszulassen. Auch ohne neues Album hat Dendemann reichlich Songmaterial aus über 25 Jahren HipHop-Geschichte, von seinen Anfängen mit seinem Hamburger Duo "Eins, Zwo" bis zum neuen Song "Gedanken, gut!".

Der Wortkünstler lässt sich bejubeln, bejubelt wiederum seine Fans, die mitsingen, so viel und so laut sie können - und am Ende kommt noch als Überraschungsgast für einen halben Song Rapper Casper auf die Bühne. Moderner, zeitgenössischer HipHop klingt mittlerweile anders, aber Dendemann und sein Ü40-Publikum haben am Donnerstagabend gemeinsam eine grandiose Party gefeiert. Hoffentlich gibt es bald eine Fortsetzung. Dende gut, alles gut.