Theater | "Ex" an der Schaubühne

Eine neue Wohnzimmerschlacht von Marius von Mayenburg: In "Ex" geht die Frau zur Abwechslung dem Mann an die Gurgel. Ein konstruierter, aber hochtouriger Abend über die Frage, wie der soziale Status die Partnerwahl beeinflusst. Von Barbara Behrendt

Wie das Ehepaar extrem passiv-aggressiv aneinander vorbeiredet, muss die Haare jeder Paartherapeutin zu Berge stehen lassen. Sibylle kann gar nicht anders als zu meckern und Daniel aus jedem Satz einen Strick zu drehen. Daniel weicht aus, druckst herum, entschuldigt sich, wird tausendfach zurechtgewiesen: "Dir tut was leid? Etwas tut dir ein Leid an, wer tut dir denn das Leid an, ich etwa?"

Der Theaterautor Marius von Mayenburg ist bekannt für seine schrillen Komödien, die er dann in eigener Regie gern noch schriller inszeniert. In den letzten Jahren hat sich Mayenburg aber etwas vom grellen Komödienfach entfernt und sich dem psychologischen Kammerspiel in minimaler Besetzung zugewandt. Und so ist es auch in seinem neuen Stück "Ex", das er jetzt in eigener Regie an der Berliner Schaubühne zum ersten Mal auf Deutsch zeigt.

Es ist eines von drei neuen Stücken von Mayenburg, die inhaltlich und formal große Ähnlichkeiten haben. Alles Kammerspiele, die bei Paaren zuhause spielen, im privatesten Raum. Alle kehren sie klassische Rollenzuschreibungen ein Stück weit um. In "Ellen Babić" (zu sehen am Berliner Ensemble) ist es eine Frau, die ihre Macht sexuell missbraucht. In "Egal" ist es eine Frau, die auf Geschäftsreise geht, während der Mann zuhause bleibt.

In "Ex" ist es nun Sibylle, die ihren Mann schließlich verprügelt. Und das kommentiert sie mit: "Bist du zufrieden? Dass du es geschafft hast? Dass du mich so weit gebracht hast?" Ein Moment, in dem es still wird im Publikum.