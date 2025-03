Chistopher Rülping ist Preisträger des diesjährigen Theaterpreis Berlin. Das gab der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) als Vorsitzender des Stiftungsrats am Donnerstag bekannt.

Das Theater von Christopher Rüping wolle dem Publikum auf Augenhöhe begegnen, so die Jury. Rüpings Werk sei "offen in seiner Haltung gegenüber den dunkelsten Emotionen, die sich die Schauspieler*innen, ihre Figuren und das Publikum gemeinsam in der öffentlichen Intimität der Bühne anschauen". Auch lasse sich Rüping bei der Stoffwahl von der Antike über den Kanon der Moderne bis zum zeitgenössischen Roman "auf so ziemlich alles ein, was ein gegenwärtiges Lebensgefühl, die Menschheitsthemen Zugehörigkeit, Verlust und Utopie beschreibe", begründet die Jury ihre Entscheidung.

Christopher Rüping teilte mir, er freue sich über die Auszeichnung. Gleichzeitgt fragte er: "Was bedeutet ein solcher Preis gerade jetzt, in dieser Situation, in der das Theater nicht nur in Berlin derart gefährdet ist? Darf ich mich überhaupt freuen?!" Dennoch wolle er "unser geliebtes gefährdetes Theater gemeinsam mit alten und neuen Weggefährt*innen im Haus der Berliner Festspiele feiern".