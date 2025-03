Nach Diskriminierungsvorwürfen am Berliner Ensemble ist Geschäftsführer Jan Fischer zurückgetreten. In der Maskenabteilung des Theaters sollen Mütter benachteiligt worden sein.

Der Geschäftsführer des Berliner Ensembles Jan Fischer hat nach Berichten über Diskriminierung von Müttern am BE sein Amt niedergelegt. Das bestätigte das Haus dem rbb am Dienstag.

Intendant Oliver Reese teilte dem rbb auf Anfrage mit: "Das Berliner Ensemble hat am 13. März 2025 von Jan Fischer die schriftliche Mitteilung über die sofortige Niederlegung seines Amtes als Geschäftsführer der Berliner Ensemble GmbH erhalten. Das Berliner Ensemble hat in Folge am 17. März auch das Arbeitsverhältnis mit Jan Fischer als Geschäftsführender Direktor beenden müssen."