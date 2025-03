Bild: dpa

Er war der erste Schauspieler, der 1929 einen Oscar erhielt. Emil Jannings wurde als "Bester Schauspieler" für seine Rollen in den Filmen Die Wegbereiter des Glücks und Der letzte Kommilitone ausgezeichnet. Jannings spielte unter anderem in Der blaue Engel mit Marlene Dietrich. Zuvor profilierte er sich in zahlreichen Charakterrollen am Deutschen Theater in Berlin.