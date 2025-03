Bild: picture alliance/dpa/W.Roelen

Als drittes von sieben Kindern einer Sinti-Familie wurde Marianne Rosenberg am 10. März 1955 in West-Berlin geboren. Lange gab sie sich in der Öffentlichkeit nicht als Sinteza zu erkennen - auch auf Anraten ihres Vaters, wie sie in einem Interview mit der "Zeit" erzählte.