Bild: Imago Images/Berlinfoto

Mit 54 Jahren lässt sie sich taufen. Eigentlich will sie die Taufe geheim halten, aber dann bekommen die Dorfbewohner im niedersächsischen Schüttorf doch Wind von der Sache, rund 450 wollen sie sehen. Sie ist die einzige Erwachsene, mit ihr in der Reihe: fünf kleine Kinder. Ein Jahr später, 2010, tritt sie in altbekannten Gefilden in der evangelischen Gethsemanekirche am Prenzlauer Berg auf.