Der Name Adolf Eichmann steht für das akribisch geplante industrielle Ermorden von Juden während der Zeit des Nationalsozialismus. Das Potsdamer Filmmuseum beschäftigt sich mit seiner Ergreifung und dem Prozess gegen ihn. Von Michel Nowak

Mitten in der Ausstellung steht eine Glaskabine mit drei Plätzen – zwei für Wachmänner, einer für den Angeklagten. Sie ist eigentlich ein Nachbau. Aber schon wegen der an die Wand projizierten Videoaufnahmen mit dem Konterfei von Adolf Eichmann dahinter wird nachvollziehbar, wie es war, als der frühere SS-Obersturmbannführer in einer solchen Kabine Platz nehmen musste. Damals, 1961, als ihm in Israel live vor den Kameras der Welt der Prozess gemacht wurde.

Die Glaskabine ist eine von mehr als 60 Exponaten in der neuen Ausstellung des Potsadamer Filmmuseums. "How to Catch a Nazi" heißt sie: "Wie man einen Nazi fängt", zuvor in den USA und in München zu sehen.