Im Mittelpunkt steht ein frisch an das Revolutionsgericht in Teheran berufener Staatsanwalt, der zunehmend mit Misstrauen und Paranoia auf seine Ehefrau und seine zwei Töchter reagiert. Für die Darstellerin Setareh Maleki hatte der Film tiefgreifende Folgen.

Der Politthriller "Die Saat des heiligen Feigenbaums" des in Hamburg lebenden iranischen Regisseurs Mohammad Rasoulof wurde bei den diesjährigen Oscars für Deutschland in der Sparte "Bester Internationaler Film" nominiert. Der heimlich gedrehte Film handelt von den Massenprotesten im Iran nach dem Tod der jungen Kurdin Jina Mahsa Amini im September 2022 und ist eine Kritik am Regime in dem Land.

Setareh Maleki (geboren 1991) ist eine iranische Schauspielerin und Menschenrechtsaktivistin. An den in Iran illegalen Dreharbeiten zu Mohammad Rasulofs regimekritischem Film "Die Saat des heiligen Feigenbaums" nahm sie heimlich teil. Wegen der öffentlichen Wirkung des Films und ihres Engagements bei den "Frau, Leben, Freiheit"-Protesten musste sie aus ihrem Heimatland fliehen. Seit 2024 lebt sie in Berlin, wo sie sich weiter für Menschenrechte einsetzt.

In dem Film spielen Sie "Sana". Können Sie zwischen Ihnen und dem Charakter Parallelen ziehen?

Es gibt einige Ähnlichkeiten mit mir und der Figur. Wir zeichnen uns durch unsere Stärke aus. Sana geht alles immer mit einer großen Überzeugung an. Auch ich tue das. Wir kommen beide ins Handeln. So habe ich das oft in meinem Leben gemacht. Die Leute denken oft: "Oh, was ein süßes kleines Mädchen!" Aber sie ist mehr als das. Sie ist stark, ich bin stark – aber sie hat es nicht quer durchs Gebirge geschafft!