Berlinale-Preisträger - Palästinensischer Regisseur Ballal soll von jüdischen Siedlern verletzt worden sein

Di 25.03.25 | 08:30 Uhr

Bild: dpa

Der Co-Regisseur des mit dem Dokumentarfilmpreis der Berlinale ausgezeichneten Films "No Other Land", Hamdan Ballal, ist im israelisch besetzten Westjordanland Augenzeugen zufolge von jüdischen Siedlern zusammengeschlagen worden. Anschließend hätten israelische Soldaten den verletzten palästinensischen Filmemacher aus einem Krankenwagen geholt und festgenommen, berichteten palästinensische Aktivisten und Kollegen Ballals. Das israelische Militär bestritt in einer Stellungnahme, dass ein Palästinenser aus einem Krankenwagen geholt worden sei.

Der Dokumentarfilm, den Ballal mit den Israelis Yuval Abraham und Rachel Szor sowie dem Palästinenser Basel Adra gedreht hatte, gewann im vorigen Jahr den Dokumentarfilmpreis bei der Berlinale und Anfang März in Los Angeles den Oscar für den besten Dokumentarfilm. "No Other Land" dreht sich um die Vertreibung von Palästinensern im Westjordanland durch Soldaten im Auftrag der israelischen Regierung und erzählt vom Kampf der Palästinenser in Susja und der umliegenden Landschaft Masafer Jatta südlich von Hebron für den Erhalt ihrer Dörfer und ihres Landes.

Mehrere Männer werden im Westjordanland von der israelischen Armee festgenommen, einer der Männer soll Ballal sein. | Bild: Picture Alliance/AP/Raviv Rose

Unklar, wo Ballal sich befindet

Auch die nicht-staatliche Organisation Center for Jewish Nonviolence teilte über die Plattform Bluesky mit, Ballal sei am Montagabend in seinem Heimatdorf Susja von israelischen Siedlern angegriffen worden. Die Angreifer seien mit Schlagstöcken, Messern und mindestens einem Sturmgewehr bewaffnet gewesen. Viele seien maskiert gewesen. Fünf jüdisch-amerikanische Aktivisten seien ebenfalls attackiert und ihr Auto mit Steinen beworfen worden. Es sei unklar, wo sich Ballal derzeit befinde. Laut Medienberichten sollen Dutzende gewalttätige Siedler Steine in Richtung der Bewohner, Häuser und Autos des Dorfes geworfen haben. Vier Palästinenser seien verletzt worden, unter ihnen Ballal. Er soll von einem Stein am Kopf getroffen worden sein, über seinen Aufenthaltsort und Zustand wurde zunächst nichts bekannt. Die israelische Polizei bestätigte drei Festnahmen, Aktivisten zufolge ist Ballal einer der Festgenommenen.

Das israelische Militär teilte mit, dass "einige Terroristen" Steine auf Israelis geworfen und ihre Fahrzeuge beschädigt hätten. Daraufhin hätten sich Gruppen von Israelis und Palästinensern gegenseitig mit Steinen beworfen. Polizei und Armee hätten die Gruppen voneinander getrennt. Der palästinensiche Co-Regisseur und Journalist Basel Adra schrieb auf X, Ballal sei von Siedlern "gelyncht" worden. Soldaten hätten ihn entführt. Hamdan sei verletzt und habe geblutet. Auch der israelische Co-Regisseur Yuval Abraham schrieb auf X, Ballal sei gelyncht worden.

Eklat auf der Berlinale 2024

Bei der Preisverleihung bei der Berlinale war es im Vorjahr zum Eklat gekommen. Adra nahm in seiner Dankesrede Bezug auf den bewaffneten Konflikt im Gaza-Streifen und sagte: "Es ist für mich sehr schwer zu feiern, wenn Zehntausende meines Volkes in Gaza gerade durch Israel abgeschlachtet werden." Zudem richtete er den Appell an Deutschland, keine weiteren Waffen an Israel zu liefern. Sein Co-Regisseur, der israelische Journalist Yuval Abraham, sprach von einer "Situation der Apartheid" im Westjordanland. Im Saal hatte es Applaus und Unterstützung gegeben. Im Anschluss gab es Kritik, auch aus der Politik, weil nur einseitig Vorwürfe gegen Israel laut wurden, ohne dass das Oktober-Massaker der islamistischen Hamas-Terroristen erwähnt wurde, das den aktuellen Konflikt ausgelöst hatte. Nachträglich distanzierte sich die Festivalleitung von den Aussagen, nicht aber vom ausgezeichneten Film.