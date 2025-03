So 16.03.25 | 11:23 Uhr

Der diesjährige Fontane-Literaturpreis des Landes Brandenburg und der Stadt Neuruppin wird am 6. Juni verliehen. Auf der Shortlist für die mit 40.000 Euro dotierte Auszeichnung stünden fünf Autorinnen, teilte das Kulturministerium am Sonntag in Potsdam mit.

Für das Finale des Wettbewerbs seien Maren Kames, Lisa Kränzler, Katja Oskamp, Ronya Othmann und Julia Schoch ausgewählt worden.