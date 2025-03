Aber man möchte auch nicht vorenthalten, was der ehemalige künstlerische Co-Leiter des Gorki-Theaters in diesem wichtigen Hauptstadttheater auf die Bühne stellt. Nun denn, erste Szene: Der junge Schauspieler Marc Benner tritt als Alter Ego des Autors auf, man sieht es am Frljić-Konterfei auf seinem Pullover, und klagt sich dafür an, seine schwerkranke Mutter in Kroatien kurzerhand ins Pflegeheim einquartiert zu haben, um seine "Frankenstein"-Premiere in Berlin abzuschließen.

Doch innerhalb von schmalen 75 Minuten werden nun grobschlächtig und überdreht, irgendwo zwischen Grusel und Slapstick, ein paar "Frankenstein"-Szenen nachgestellt, die aufgrund von mehrfachem Figurentausch kaum zu entschlüsseln sind. Dazu eine riesige Bibel, die sich als aufklappbarer Sarg erweist, ein Priester, der sich ein Mikrofon als erigierten Penis zwischen die Beine steckt, ein paar Kondome, die durch die Luft fliegen.

Was man halt so gemacht hat vor 20 Jahren, wenn man provozieren wollte. Und weil das wohl kaum für eine Schlagzeile reicht, folgt noch eine anlasslose Publikumsbeschimpfung: "Fuck you, fuck you, fuck all of you! Fuck this theatre, fuck the Maxim Gorki!" Plus der Selbstmord des Erzählers auf offener Bühne.

Nicht, dass man nicht die eigene Familiengeschichte verhandeln sollte, im Gegenteil. An der Berliner Schaubühne hat Falk Richter vergangenes Jahr gezeigt, wie berührend und erschütternd die Beziehung zur eigenen Mutter universell auf der Bühne erzählt werden kann. Oliver Frljićs Stück dagegen bleibt gänzlich privatistisch. Welches Problem sein Alter Ego mit seiner Mutter und seinem Leben in Deutschland haben mag – es wird nie erklärt und interessiert einen daher leider herzlich wenig.