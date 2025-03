Welche Bedeutung hat der Song "Heroes" für Sie? Und welche Verbindung hat er mit Bowies Berliner Jahren?

Wenn es eine Berlin-Hymne gibt, dann ist es "Heroes" von David Bowie. Das hat mit diesem Bild "Roquairol" hinter uns zu tun [Anmerkung der Redaktion: Dabei handelt es sich um ein Bild von Erich Heckel, welches das Albumcover zu Bowies Platte "Heroes" inspiriert hat]. Das hat auch mit dem Bild von Otto Müller "Liebende zwischen Gartenmauern zu tun". "I can remember standing by the wall and (…) the guns shot above our heads and we kissed as though nothing could fall".

Abseits der bildenden Kunst scheint ihn auch das Buch "Das Mädchen auf dem Delfin" inspiriert zu haben. Darin verliebt sich ein junger italienischer Arzt in eine (junge) Afrikanerin, die bei Neumond immer auf einem Delfin reitet. Sie heiraten später. Irgendwann erkrankt sie am Gelbfieber und stirbt. Der Arzt kann sie nicht retten und schaufelt ein Grab an der Küste. Eine Woche später stirbt auch der Delfin vor Gram. Neben dem Grab seiner Frau hebt der Arzt nun ein zweites für den Delfin aus. "I wish I could swim like Dolphins, like dolphins can swim": Bowie sagt, mich interessiert die Kunst, egal ob Literatur, Film, andere Musik, bildende Kunst. Sie inspiriert ihn und er bedient sich bei ihr. Wir machen es ja aber auch nicht anders. Ich meine, es war alles schon mal da.