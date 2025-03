Konzert | Beachpeople - Wie ein schöner Tag am Strand

Di 11.03.25 | 10:16 Uhr

IMAGO/Christian Grube Audio: rbb24 Inforadio | 11.03.2025 | Magdalena Bienert | Bild: IMAGO/Christian Grube

Beachpeople – so nennt sich das Solo-Projekt von Malte Huck, dem ehemaligen Bassisten bei AnnenMayKantereit. Am Montagabend hat der Musiker seine Europa-Tournee in Berlin eröffnet. Von Magdalena Bienert

Viereinhalb Jahre ist es her, dass Malte Huck mit 27 und nach sieben Jahren seine überaus erfolgreiche Band AnnenMayKantereit verlassen hat. Die ersten beiden Alben der Band seien für ihn noch etwas Besonders gewesen - doch dieses Gefühl sei irgendwann verloren gegangen, erzählte er in einem Radio-Interview. Mit "Beachpeople" geht er jetzt seinen ganz eigenen Weg, ohne Kompromisse und an Gitarre und Mikrofon. Die Kantine am Berghain hat er schon mal ausverkauft.

Autobiografie als Konzeptalbum

Malte Huck hat seine eigene Biografie ins Debütalbum "has-been" übersetzt, das im Februar erst erschienen ist. Huck spielt das Album beim Konzert chronologisch durch, denn es ist schließlich ein Konzeptalbum geworden. Zusammen mit seinen vier Mitstreitern blättert er Kapitel um Kapitel auf, erzählt immer wieder, welche seiner Lebensphasen es gleich zu hören gibt. Was so en detail gar nicht immer notwendig wäre. Doch die rund 220 Neugierigen, sicher viele AnnenMayKantereit Fans darunter, sind höflich: weder quatschen sie laut an der Bar, noch halten sie unentwegt das Handy Richtung Bühne. Die Band ist sehr aufgeregt, die Tonabmischung nicht besonders gut aber der intimen Stimmung tut das keinen Abbruch. Immerhin macht sich hier gerade jemand nackig. Man spürt die Besonderheit, dieses ersten Tour-Auftakts und was es für die Band bedeutet.

Wiedergekommen um zu bleiben

Es geht um Teenagerwut, um die erste Band und das Scheitern eben jener. Es geht um Ankommen und Wegfahren und am Ende, mit dem Titelsong „Has-Been“ um den Neuanfang. Ironischerweise ist ein “Has-Been“ jemand, der mal berühmt war. Malte Huck möchte den Begriff positiv besetzen – passiert halt, und das ist gut so. Er hat die größten Konzerthallen gegen die kleinen Clubs getauscht, weil man manchmal Dinge einfach tun muss, wenn sich das eigene Leben nicht mehr stimmig anfühlt. Und: auch sieben Sekunden Stille gehören zu dem Debut, die sind dem verstorbenem Freund Julian gewidmet, auch Musiker - an ihn und seine Motivation hätte Huck während des Schreibens viel denken müssen, erzählt er. Nein, dieses Album ist nichts für nebenbei. Beachpeople, eine Band, die einen irgendwie an eine andere Band erinnert, aber das macht sie angenehm vertraut. Was nach gut einer Stunde bleibt ist eine gewisse Melancholie, wie wenn ein sehr schöner Tag am Strand mit der glutroten und immer kleiner werdenden Sonne zu Ende geht.

