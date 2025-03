Joost Klein in der Columbiahalle

Der Niederländer Joost Klein war 2024 ein Favorit beim ESC. Kurz vor dem Finale wurde er jedoch disqualifiziert. Seine Karriere startete trotzdem durch. Jetzt ist er in der Berliner Columbiahalle aufgetreten. Jakob Bauer hat sich weg-bassen lassen.

Nach dem zweiten Eurovision-Songcontest-Halbfinale kam es im Mai 2024 in Malmö zum Eklat: Der niederländische Teilnehmer Joost Klein machte eine Geste in Richtung einer Kamerafrau, weil er, so sagt er es, nicht gefilmt werden wollte. Er traf anscheinend mit der Hand die Kamera. Die Kamera-Frau erstattete Anzeige, weil sie sich bedroht fühlte.

Die genauen Umstände sind bis heute nicht geklärt, ein Verfahren gegen Joost wurde aber eingestellt. Der ESC-Traum war für den Niederländer trotzdem geplatzt und er lässt ihn auch an diesem Abend in der Berliner Columbiahalle nicht los. Zu Beginn der Show laufen schnelle Zeitungs- und Videoausschnitte über die Leinwand, "Joost Klein disqualifiziert" ist da zu lesen und zu hören. Und dann stimmt er als ersten Song, wie sollte es auch anders sein, seinen ESC-Beitrag an: Die Europa-Hymne "Europapa".