Die Französin Gisèle Pelicot wurde von ihrem Ex-Ehemann jahrelang missbraucht. Dafür bekam er 20 Jahre Haft. Was diese Tat mit der Familie macht, schildert die gemeinsame Tochter Caroline Darian in ihrem Buch, aus dem sie nun in Berlin las.

Bis Dominique Pelicot am 2. November 2020 verhaftet wird. Danach folgt ein jahrelanger Prozess. In dieser Zeit schreibt sich Caroline Darian ihren Schmerz von der Seele, ihr Buch liest sich wie eine Art Tagebuch. Darin beschreibt sie den Prozess der Konfrontation – zuallererst mit der Psyche des Mannes, den sie einst Vater nannte.

Die gemeinsame Tochter Caroline Darian beschreibt in ihrem Buch "Und ich werde dich nie wieder Papa nennen" ihren Vater Dominique Pelicot als liebendes Monster. Am Dienstagabend hat sie ihr Buch im Delphi-Filmpalast in Berlin vorgestellt. Sie seien eine harmonische Familie gewesen – oder hätten das zumindest nach außen präsentiert, erinnert sich die heute 46-Jährige.

Dass es im Vergewaltigungsprozess Pelicot in Frankreich keine Freisprüche und eine lange Haftstrafe für den Haupttäter gab, sei ein starkes Signal auch an Frauen hierzulande, sagt die Psychologin Charlotte Hirz. Sie berät Betroffene in Berlin.

"Ich glaube, er ist schon sehr lange so. Er konnte seine Perversion sehr früh in seiner Jugend entwickeln. […] Man könnte das jetzt auf seinen familiären Hintergrund schieben, aber ich bin überzeugt, dass jeder Mensch im Leben wählt. Und man entscheidet sich", liest Caroline Darian aus ihrem Buch. Die deutschen Passagen werden von Heike Warmuth gelesen.

Systematisch hat der Vater seine damalige Frau gefügig gemacht. Alles, was er brauchte, fand er in der allgemeinen Hausapotheke. Caroline Darian will auf die chemische Unterwerfung, der sie und ihre Mutter ausgesetzt waren, aufmerksam machen. Auch deshalb sei es wichtig, sagt die 46-Jährige, dass potenziellen Opfern geglaubt werde.

Caroline Darians Buch ist eine Warnung: Es kann jede Familie treffen. Und alles, was einmal war, kann dadurch in Frage gestellt werden. Besonders emotional wird die Autorin an dem Abend noch bei der Passage, in der sie ihrem damals sechsjährigen Sohn erklären muss, was sein Großvater getan hat.