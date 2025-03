Ihr früherer Rosenstolz-Partner Peter Plate verabschiedete sich am Montag auf Instagram: "AnNa, du wirst mir so fehlen. Mein ganzes Leben, meine Jahre in Berlin - all das war mit dir verbunden. Rosenstolz war eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Rosenstolz, das waren du und ich. Und jetzt bist du nicht mehr da.".

Anna R. live auf dem Theaterplatz in Dresden am 16.08.2024.

Rosenstolz treten am 7. November 2008 in der Columbiahalle in Berlin auf.

Die in Ost-Berlin geborene Anna R. war gelernte Chemielaborantin und Musikalienhändlerin. Sie war bereits zu DDR-Zeiten in Friedrichshain musikalisch aktiv, fiel aber auch mit politischen Themen auf. Sie versuchte sich zunächst als Barsängerin.

Kurz nach der Wende lernte sie Plate kennen, die beiden fanden schnell eine gemeinsame musikalische Basis. Angeblich vergingen nur drei Tage, bis die ersten Songs fertig waren. Über ihren Anfang schrieb Peter Plate am Montag: "Ich werde unseren ersten gemeinsamen Abend niemals vergessen. Wir tranken Schaumwein, du erzähltest mir, du wolltest Jazzsängerin werden, und ich wollte Popmusik machen. Noch in derselben Nacht gingen wir zu mir und nahmen einen Song auf – ich war hingerissen von deiner Stimme, von deiner Art zu singen, von deiner Gabe, jedes unserer Lieder in die schönsten Farben zu hüllen." Peter Plate spielte Keyboard und komponierte, Anna R. stand als Sängerin im Mittelpunkt. Vor allem auch in der LGBTIQ-Szene war das Duo äußerst beliebt.

In den letzten Jahren trat Anna R. noch regelmäßig mit Solo-Projekten auf. Für den Herbst 2025 waren bis zuletzt Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant. Der Abschluss war für den 23. November in Berlin vorgesehen.