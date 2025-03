Academy Awards in Hollywood - Oscars für Babelsberger Spezialeffekt-Künstler Nefzer und Edward Bergers "Konklave"

Bei der 97. Oscar-Verleihung gingen zwei Auszeichnungen an deutsche Produktionen: Der in Babelsberg produzierende Gerd Nefzer bekam einen Oscar für "Dune: Part Two", ebenso der Vatikanthriller "Konklave" des Berliner Regisseurs Edward Berger.

Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung können auch Berlin und Brandenburg Auszeichnungen für sich verbuchen. Der in Potsdam-Babelsberg ansässige Spezialeffekte-Künstler Gerd Nefzer gewann für "Dune: Part Two" seinen dritten Oscar. Der in Berlin lebende Regisseur Edward Berger ging zwar leer aus, sein Vatikanthriller "Konklave" gewann aber eine Auszeichnung für das beste adaptierte Drehbuch. Neben Nefzer und Berger waren weitere Filmschaffende aus Deutschland nominiert, die allerdings ohne die goldene Oscar-Trophäe heimfahren müssen. Die in Berlin lebende Kostümbildnerin Lisy Christl und der Komponist Volker Bertelmann, besser bekannt als "Hauschka", waren ebenfalls für "Konklave" nominiert, setzten sich aber nicht durch.

Fünf Auszeichnungen gingen an "Anora", darunter für Hauptdarstellerin Mikey Madison. | Bild: Picture Alliance/AP/Chris Pizzello

Weitere Nominierte aus Deutschland

Für Deutschland war das Drama "Die Saat des heiligen Feigenbaums" des in Hamburg lebenden iranischen Regisseurs Mohammad Rasoulof nominiert - der Preis in der Sparte International Feature Film ging allerdings an das Drama "Für immer hier" ("I'm Still Here") über die Militärdiktatur in Brasilien. Die deutsche Produktion "September 5" über das Olympia-Attentat 1972 in München, die für das beste Originaldrehbuch nominiert war, verpasste die Auszeichnung ebenfalls.

Die Abräumer der Oscars

Die meisten Auszeichnungen bekam die Tragikomödie "Anora". Gleich fünf Goldjungen gingen an den Film über eine Sexarbeiterin in den USA, darunter für den besten Film. Das Werk von Regisseur Sean Baker war insgesamt sechsmal nominiert gewesen. "Anora" erzählt von einer Stripperin, die sich in den Sohn eines russischen Oligarchen verliebt. Der Film ist eine Mischung aus Romanze, Gangster-Komödie und Sozialdrama und hatte auch in Cannes gesiegt. Mikey Madison gewann den Oscar als beste Hauptdarstellerin und setzte sich damit unter anderem gegen Favoritin Demi Moore ("The Substance") durch. Drei Oscars gingen an das Drama "Der Brutalist" über einen jüdischen Architekten, der sich nach dem Holocaust ein neues Leben in den USA aufbauen will. Hauptdarsteller Adrien Brody gewann für die Rolle seinen zweiten Oscar. Damit ging Timothée Chalamet, der Musiker Bob Dylan in "Like A Complete Unknown" spielte, leer aus. Der Film war auf der diesjährigen Berlinale vorgestellt worden. Der Oscar für den besten Nebendarsteller ging an Kieran Culkin ("A Real Pain"). Beste Nebendarstellerin wurde Zoe Saldaña ("Emilia Pérez"), die auf der Bühne unter Tränen ihre Mutter erwähnte und daran erinnerte, dass sie selbst Kind von Einwanderern sei. Sie bekomme die Auszeichnung für eine Rolle, in der sie Spanisch singe und spreche. "Das ist für meine Großmutter."

Verleihung im Zeichen der Brände

Die 97. Oscars wurden in Hollywood verliehen. Eröffnet wurde die Show mit einer Hommage an die Stadt Los Angeles, in der Anfang des Jahres Brände verheerende Schäden angerichtet hatten. Während der Verleihung kamen mehrere Feuerwehrleute auf die Bühne, die nach den Waldbränden von Moderator und Comedian Conan O'Brien als Helden gewürdigt wurden.

Politische Bühne

In mehreren Momenten wurde es politisch. Ein Oscar ging an den Dokumentarfilm "No Other Land" eines palästinensisch-israelischen Teams, der von der Räumung palästinensischer Dörfer im Westjordanland erzählt. Der Film war auch bei der Berlinale 2024 ausgezeichnet worden. Den Filmemachern wurde damals nach der Verleihung eine einseitige Positionierung im Nahost-Konflikt und teils auch Antisemitismus vorgeworfen. Die Regisseure nutzten die Bühne in Los Angeles, um auf die Situation in ihrer Region hinzuweisen. "'No Other Land' spiegelt die harte Realität wider, die wir seit Jahrzehnten ertragen und gegen die wir uns immer noch wehren", sagte der palästinensische Filmemacher Basel Adra, "während wir die Welt auffordern, ernsthafte Maßnahmen zu ergreifen, um die Ungerechtigkeit zu beenden und die ethnische Säuberung des palästinensischen Volkes zu stoppen." Schauspielerin Daryl Hannah erinnerte auf der Bühne an die Ukraine, die sich seit drei Jahren gegen einen Angriffskrieg Russlands verteidigt. Zuletzt hatte es im Weißen Haus einen beispiellosen Eklat zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gegeben.

Diese Berliner und Brandenburger sind für die Oscars nominiert

Bild: dpa/Katie McTiernan Die Vorbereitungen für die Oscar-Verleihung laufen auf Hochtouren. Die Preise werden am 2. März in Los Angeles verliehen. Wir werfen einen Blick darauf, wer aus Berlin und Brandenburg bereits einen Oscar gewonnen hat und wer in diesem Jahr nominiert ist.



Bild: dpa Er war der erste Schauspieler, der 1929 einen Oscar erhielt. Emil Jannings wurde als "Bester Schauspieler" für seine Rollen in den Filmen Die Wegbereiter des Glücks und Der letzte Kommilitone ausgezeichnet . Jannings spielte unter anderem in Der blaue Engel mit Marlene Dietrich. Zuvor profilierte er sich in zahlreichen Charakterrollen am Deutschen Theater in Berlin.

Bild: dpa/Eibner-Pressefoto Seine Trophäe war bis zur Schließung des Filmmuseums in Berlin ausgestellt – derzeit wird nach einem neuen Ausstellungsort gesucht.

Bild: dpa Der renommierte deutsche Regisseur Volker Schlöndorff gewann 1980 den Oscar für Die Blechtrommel als "Bester fremdsprachiger Film".

Bild: Geisler-Fotopress Er lebt heute in Berlin und Potsdam und setzt sich aktiv für den deutschen Film ein.

Bild: dpa/United Archives Volker Schlöndorffs Verfilmung des gleichnamigen Romans von Günter Grass erzählt die Geschichte von Oskar Matzerath, einem Jungen, der sich im Alter von drei Jahren entscheidet, nicht mehr zu wachsen – aus Protest gegen die Welt der Erwachsenen, die er als heuchlerisch und verlogen empfindet.

Bild: Schoening Seit dem Jahr 2000 wurden Produktionen aus den Babelsberg Studios mit insgesamt 15 Oscars ausgezeichnet. Zu den prämierten Filmen gehören Der Pianist , Die Fälscher , Das Bourne Ultimatum , Der Vorleser , Inglourious Basterds , Grand Budapest Hotel und Bridge of Spies .

Bild: dpa/Abaca Hahn-Khayat-Douliery Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck gewann 2007 mit Das Leben der Anderen den Oscar für den besten fremdsprachigen Film.

Bild: dpa/Mary Evans Picture Library Der mehrfach preisgekrönte Film Das Leben der Anderen thematisiert die Überwachung in der DDR. Die Geschichte eines Stasi-Hauptmanns, der das Leben eines Schriftstellers überwacht und sich dabei verändert, gehört zu den bedeutendsten deutschen Filmen der 2000er Jahre.

Bild: Maximilian Koch Der Spezialeffekt-Künstler Gerd Nefzer wurde 2018 für Blade Runner 2049 und 2022 für Dune mit einem Oscar ausgezeichnet. 2024 ist er erneut für Dune: Part Two nominiert. Seine Firma auf dem Filmstudiogelände in Babelsberg gehört zu den führenden Anbietern für Spezialeffekte in Hollywood.

Bild: dpa/Warner Bros Dune (2021) und Dune: Part Two (2024) erzählen die Geschichte von Paul Atreides, einem jungen Adeligen, der auf den Wüstenplaneten Arrakis kommt – die einzige Quelle für das wertvolle "Spice", das Universum kontrolliert. Nachdem seine Familie von politischen Intrigen und Verrat betroffen ist, muss Paul seine Rolle als potenzieller Führer und Messias anerkennen.

Bild: dpa/Sony Pictures Releasing GmbH Blade Runner 2049 von Denis Villeneuve ist die Fortsetzung des Kultfilms Blade Runner von Ridley Scott spielt in einer dystopischen Zukunft, in der Replikanten und Menschen koexistieren. Beeindruckende Bilder und eine tiefgründige Geschichte haben diesen Film zu einem modernen Science-Fiction-Klassiker gemacht.

Bild: dpa/Invision Der in Wolfsburg geborene Regisseur Edward Berger lebt mit seiner Familie in Berlin. Bekannt wurde er international mit dem Antikriegsfilm Im Westen nichts Neues , der 2023 vier Oscars gewann. Sein neuester Film Konklave ist dieses Jahr u.a. als "Bester Film" nominiert.



Bild: dpa/Everett Collection Im Westen nichts Neues (2022) ist eine deutsche Antikriegs-Verfilmung des gleichnamigen Romans von Erich Maria Remarque. Der Film folgt dem jungen Soldaten Paul Bäumer, der im Ersten Weltkrieg an die Westfront geschickt wird und dort die grausame Realität des Krieges hautnah erlebt.

Bild: dpa/Leonine Studios/Focus Features Der von Edward Berger inszenierte Thriller Konklave basiert auf dem Roman von Robert Harris. Der Film dreht sich um die geheimen Machtkämpfe und Intrigen während der Wahl eines neuen Papstes im Vatikan und ist für acht Oscars nominiert.

Bild: picture alliance / Photoshot Die in München geborene und nun in Berlin lebende Kostümbildnerin Lisy Christi ist für ihr beeindruckendes Kostümdesign in Konklave nominiert. Sie war bereits 2012 für Anonymous für den Oscar in derselben Kategorie nominiert.

Bild: dpa/Jens Kalaene Gute Nachrichten für die echten Filmfans, die Zeremonie gerne auf der großen Kinoleinwand verfolgen wollen: Das Kino Hackesche Höfe in Berlin-Mitte plant ein Public Viewing der Oscar-Nacht. Die Übertragung beginnt in der Nacht von Sonntag auf Montag. weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen

































