Cottbuser Piccolo-Theater ist Teil des Theatertreffens der Jugend in Berlin

Das Cottbuser Kinder- und Jugendtheater "Piccolo" ist mit seiner Inszenierung "dazwischen" Teil des Theatertreffens der Jugend, das im Mai und Juni in Berlin stattfindet. Das teilten die Berliner Festspiele am Freitag mit, zu deren Veranstaltungsreihe "Treffen junge Szene" das Theatertreffen der Jugend gehört.

Das Stück "dazwischen" ist für Jugendliche ab 14 Jahren gedacht und behandelt das Thema Frieden. Der Titel spielt demnach auf eine Sichtweise an, laut der Frieden als Zeit zwischen Kriegen verstanden werden kann. Das Stück stellt sich die Frage: "Können wir für dieses „Dazwischen“ Ausdrucksformen finden und erfinden?" Der Jugendklub des Theaters habe sich dem Thema mit eigenen Texten, aber auch mit "Texten von Brecht bis Borchert" angenähert.

Laut den Berliner Festspielen handelt es sich bei den für das Theatertreffen ausgewählten Stücken um "Performances und Theatercollagen, in denen energetische Ensembles sich zu ihren Inhalten positionieren und häufig in Interaktion mit dem Publikum treten". Dominant sei in allen Produktionen das Thema Angst.