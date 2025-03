Für die Schau über das Lebenswerk des Designers Wolfgang Joop (80) in Potsdam ist ein neuer Ausstellungsort gefunden worden. Die Retrospektive werde vom 4. Oktober bis 18. November 2025 im Kunstraum in der Schiffbauergasse in Potsdam stattfinden, kündigte die Stadt am Montag an.

Zunächst hatte die Schau im Potsdam Museum gezeigt werden sollen, war aber abgesagt worden. Vor rund zweieinhalb Wochen hatte es in einer Stellungnahme des Joop-Teams geheißen: "Komplexität und Umfang bei der Gesamtbetrachtung seines Werkes" ließen sich aufgrund der begrenzten baulichen Gegebenheiten des Museums letztlich nicht realisieren.