rbb: Wie erklärst du dir das Gefühl und die Tatsache, dass wir wieder in einer Welt zu leben scheinen, in der Männer alles regeln und Frauen immer mehr aus der Öffentlichkeit verschwinden?

Tara-Louise Wittwer wurde 1990 in Schleswig-Holstein geboren und ist auch bekannt unter dem Handle @wastarasagt [instagram.com] . Die studierte Kulturwissenschaftlerin ist Autorin, Kolumnistin und Content-Creatorin. In ihren Büchern, Artikeln und Reels auf Instagram und TikTok setzt sich die Berlinerin mal humorvoll, mal sarkastisch mit feministischen Alltagsthemen, toxischer Männlichkeit und internalisierter Misogynie auseinander. Ihr aktuelles Buch "Sorry, aber… - Eine Verzichtserklärung an das ständige Entschuldigen", stieg direkt auf Platz 1 der "Spiegel"-Bestsellerliste ein. Des Weiteren erscheint ihre wöchentliche Kolumne "Was Tara meint" im Nachrichtenmagazin "Der Spiegel".

Es fühlt sich natürlich immer besonders enttäuschend an, wenn in die eigenen Reihen geschossen wird. Aber internalisierter Frauenhass ist einfach anerzogen. Das ist ja eine Folge von patriarchalen Strukturen und die hat jeder in sich. Interessant finde ich dann immer nur, dass genau diese Tradwives [traditionelle Hausfrauen, Anm.d.Red.] , die ja ihre Sachen ins Internet stellen, gar nicht darüber nachzudenken scheinen, dass sie das nur aufgrund feministischer Errungenschaften können.

Es gibt viele Frauen, die erfolgreich versuchen, ein reaktionäres Weltbild zu propagieren - auch in den sozialen Medien. Diese Frauen stehen vornehmlich am Herd und kümmern sich um Haushalt und Kinder. Nerven dich diese Frauen?

Fordern Frauen zu viel?

Nein, natürlich nicht. Dazu gibt es ganz eindeutige Statistiken. Natürlich fühlen sich privilegierte Männer in irgendeiner Weise davon angegriffen, weil sie sich in ihrer Dominanzposition bedroht fühlen. Und natürlich fühlt sich alles wie eine Bedrohung an, wenn du deine Privilegien, die du bisher nicht teilen musstest, auf einmal teilen sollst. Ihnen wird ja nichts weggenommen, es soll nur geteilt werden. Aber dass sich diese Wut auch an mir entlädt, kann ich nicht nachvollziehen, denn ich bin ja nicht das Problem, sondern das System.

Wie gehst du mit dem Hass um?

Also ich muss schon sagen, dass ich deswegen auch immer mal wieder in Behandlung bin. Trotzdem glaube ich, dass ich das trotz allem relativ gut wegstecken kann, weil ich mir immer vor Augen führe, dass ich nicht der Feind bin. Manche können das aber scheinbar nicht reflektieren oder differenzieren. Ich möchte auf gar keinen Fall spalten. Ich möchte einfach mit meiner sarkastischen, humorvollen Art, die dann für viele Leute eine Provokation darstellt, auf Ungleichheiten aufmerksam machen. Oft wird mir gesagt, ich sei eine Vorzeigefeministin oder Aktivistin. Das bin ich aber beides nicht. Ich sehe mich vielmehr als Kulturwissenschaftlerin und Autorin und sehe meinen Content als kulturwissenschaftlichen Einstieg in den Feminismus - ganz niedrigstufig. Für Leute, die sich damit bislang noch nicht auseinandergesetzt haben.