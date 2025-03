Wie in einem öffentlichen Pep-Talk hält sie Mascha ein Mikrofon unter die Nase und zupft abschätzig an ihrer gruftigen Kleidung herum. Dann tanzt Cate Blanchett über die Bühne wie ein Zirkuspferd und lässt sich zu stürmischem Applaus des Publikums in den Spagat fallen. Es ist hundsgemein, wie sie die arme Mascha vorführt. Und doch blitzt hier und da echte Sorge um die junge Frau auf – für eine Sekunde.

Blanchett stand vor fast 30 Jahren, zum Beginn ihrer Karriere, in der Rolle der angehenden Schauspielerin Nina in Tschechows "Möwe" auf der Bühne – jetzt gibt sie, selbst ein Star, in Thomas Ostermeiers Inszenierung am Londoner Barbican Centre die Diva Arkadina. Als Schauspielerin, die nicht mehr weiß, wo die Bühne aufhört und wo ihr Leben anfängt – ein Leben voller Behauptungen und Fassaden.

Anders als die anderen Schauspieler:innen an diesem herzerfrischend heiteren, bitterkomischen Abend. Wer hätte gedacht, dass in Tschechow so viel feine, schwarzhumorige, britische Komödie steckt? Gespielt von einem Ensemble zum Niederknien. Tanya Reynolds, bekannt aus der Serie "Sex Education", und Zachary Hart als zutiefst unglückliches Liebespaar Mascha und Simon etwa sind in ihrer Mischung aus Liebeskummer und Weltschmerz steinerweichend. Zum Lachen und zum Heulen ist das, wenn Mascha Simon heiraten will, um ihre Liebe zu Arkadinas frustriertem Künstler-Sohn Kostja zu begraben. Auch Emma Corrin, bekannt aus "The Crown", und Kodi Smit-McPhee porträtieren ihre Figuren Nina und Kostja voller Liebe für deren Verschrobenheiten.

Bei aller feiner Psychologie kommt die größere Tragweite des Stücks, der Generationenkonflikt, die Kunstdebatte, nicht zu kurz. Kostja möchte das elitäre Traditionstheater seiner Mutter niederreißen – hat aber selbst nicht mehr als verstiegene Performance-Kunst anzubieten. "The whole industry needs to be razed to the ground!" wettert er. "No more culture funding for anyone over forty!" Keine Subventionen mehr für Künstler über 40. Ein Zitat von Ostermeier selbst, damals, als er noch zu den jungen Wilden gehörte, wie Kostja.