Premiere an der Komödie am Kudamm

Pfeife im Mundwinkel, Tweed-Jackett, Jagdmütze – so kennen wir ihn, den Meister aller Detektive: Sherlock Holmes. Erfunden hat ihn der britische Autor Arthur Conan Doyle Ende des 19. Jahrhunderts als analytischen Kopf mit außergewöhnlicher Kombinationsgabe. Stets an seiner Seite: Dr. Watson.

Was man sich bei diesem höflich-distanzierten Meister-Detektiv am wenigsten vorstellen kann: dass er sich verliebt. Doch genau das geschieht in Ken Ludwigs neuem Stück "Der Fall Moriarty", das Jan Müller und Daniel Krauss für das Winterhuder Fährhaus in Hamburg inszeniert haben. Jetzt ist der Abend an die Berliner Komödie am Kurfürstendamm gewandert – mit viel Fernseh-Prominenz auf der Bühne.