Die Schauspielerin Ruth Rosenfeld von der Schaubühne in Berlin hat ihre Tochter Lili schon als Baby mit ins Theater genommen - auch auf Gastspiele, zum Beispiel nach Belgien oder Zürich. Damals war sie an der Berliner Volksbühne. Was sie verdiente, ging für Babysitting drauf: "Die Hilfe, die ich bezahlen musste, ist das, was ich verdient habe, es blieb nicht viel übrig", erzählt sie. Heute ist Lili 16 Jahre alt, bis sie acht Jahre alt war, wurde sie von einer Nanny betreut.

Eine rbb-Umfrage bei den zehn größten Theatern in Berlin und Brandenburg zeigt: Das Thema ist nach eigenen Angaben bei vielen dieser Bühnen angekommen. So gab die Schaubühne an, verbindliche Wochenpläne und Probezeiten in der Regel von 10 bis 16 Uhr zu haben, Samstag und Sonntag seien bis auf Endprobenphasen frei. Besondere Care-Situationen würden am Anfang einer Produktion besprochen und einbezogen.



Das Hans-Otto-Theater in Potsdam bietet eigenen Angaben zufolge auch probefreie Phasen für Eltern. An der Berliner Volksbühne wiederum existieren feste Vorgaben, unter anderem für eine Fünf-Tage-Woche und die rechtzeitige Bekanntgabe von Dienstplänen. Das Brandenburger Theater in Brandenburg an der Havel bietet für Eltern Teilzeitmodelle an und gibt Dienstpläne zwei Monate im Voraus bekannt. Auch am Staatstheater in Cottbus gibt es Wochenpläne.

Das Maxim-Gorki-Theater, der Friedrichstadtpalast, das Deutsche Theater sowie das Renaissance-Theater konnten bis zur Veröffentlichung dieses Textes keine Angaben machen.

Das Berliner Ensemble teilte lediglich mit, es erarbeite gerade neue Regeln. Der "Spiegel" [Bezahlschranke] veröffentlichte jetzt eine Recherche über Vorwürfe von Diskriminierung gegenüber Müttern in der Maskenabteilung des Hauses. Das BE wies die Vorwürfe dem Magazin gegenüber zurück. Die rbb-Umfrage entstand vor dieser Veröffentlichung.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Alle Theater geben der rbb-Umfrage zufolge an, individuelle Lösungen zu suchen. Unklar bleiben aber besonders Möglichkeiten zum Wiedereinstieg nach der Geburt eines Kindes.