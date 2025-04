In Berlin startet am Mittwoch das Filmfestival "achtung berlin". Eröffnungsfilm ist der Spielfilm "Blindgänger", in dem es um eine Bombenentschärferin geht und der im Colosseum in Berlin gezeigt wird.

Bis zum 9. April werden mehr als 80 Filme gezeigt, alle wurden in der Region Berlin und Brandenburg gedreht. In Berlin nehmen zahlreiche Kinos am Festival teil und zeigen Spielfilme und Dokumentationen - darunter das Babylon, das Lichtblick-Kino und das Wolf Kino.

Weitere neue Kinostandorte sind nach Angaben der Veranstalter in Planung. Auch in ausgewählten Programmkinos in Brandenburg ist das Filmfestival, das in diesem Jahr zum 21. Mal stattfindet, zu Gast.