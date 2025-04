Der Kulturzug zwischen Berlin und der polnischen Stadt Breslau (Wrocław) startet am Freitag in seine zehnte Saison. Der Zug verbindet die beiden Städte, seit die niederschlesische Metropole 2016 europäische Kulturhauptstadt war. Während der mehrstündigen Fahrt finden seit jeher unterschiedliche Veranstaltungen wie Konzerte, Ausstellungen oder Quizrunden statt.

Im Jubiläumsjahr geht es um die Frage, wie sich Europa verändert und inwieweit Kunst über Grenzen hinweg wirken kann. Es werden unter anderem polnische und slawische Traditionen erforscht. Geplant sind beispielsweise Workshops, Konzerte, Lesungen und Theatervorstellungen.

Der Zug fährt immer an den Wochenenden. Freitags geht es am Nachmittag von Berlin über Cottbus und Weißwasser (Sachsen) nach Breslau und am Abend wieder zurück. Samstags fährt der Kulturzug nur in Richtung Breslau, sonntags nur Richtung Berlin.