Do 03.04.25 | 18:21 Uhr

Durch eine Gesetzesreform ist die Grundsteuer für Immobilien in den Berliner Innenstadt-Bezirken oftmals in die Höhe geschnellt. Das belastet auch Clubs. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg fordert nun, Clubs und Kultureinrichtungen von der Grundsteuer zu befreien.

Es geht um gepachtete Bezirksgrundstücke. Durch die Grundsteuerreform fielen dafür allein in Friedrichshain-Kreuzberg 300.000 Euro Mehrkosten an, sagte Clara Herrmann. Sie forderte daher von der Berliner Landesebene, den Clubs und Kultureinrichtungen die Grundsteuer erlassen zu dürfen oder es so zu regeln, dass der Bezirk das entsprechende Geld aus dem Landeshaushalt bekomme. Betroffen sind laut dem Bezirksstadtrat für Facility Management, Andy Hehmke (SPD), insgesamt rund ein Dutzend Clubs und Kultureinrichtungen, die Gebäude des Bezirks gemietet haben.

Ariane Neitzel vom Club "About Blank" am Ostkreuz, sagte, für einen Club "in ohnehin schon prekären Verhältnissen" sei die Grundsteuerreform eine erhebliche zusätzliche Belastung. Sie appellierte, die Steuererhöhung für das vom Bezirk gemietete Gelände zurückzunehmen und Kulturprojekte von der Grundsteuer zu befreien. Zugleich hoffe sie auf Spenden.

Das "Yaam" fürchtet nach jetzigem Stand eine Grundsteuererhöhung von plus 1.290 Prozent. Sie sei "in Schockstarre", sagte die "Yaam"-Vertreterin Eka Neumann. Sophie Lembcke vom Berliner Ringtheater geht von schätzungsweise mehr als 3.000 Euro zusätzlichen Kosten durch die Grundsteuererhöhung aus, das wäre ein Plus von knapp 700 Prozent.