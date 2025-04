Klára Hosnedlová arbeitet in ihrer Installation "embrace" mit vielen Kunstgriffen an einer postminimalistischen Ästhetik. Dabei entsteht eine zottelige, entrückte Landschaft, die zum Flanieren und Entdecken einlädt. Von Julia Sie-Yong Fischer

Raumfüllend hängen die sechs Tapisserien an Stahlseilen in der riesigen historischen Halle des Hamburger Bahnhofs. Wurstige Tentakel lösen sich von den unregelmäßigen Webflächen ab und legen sich strahlenförmig auf den Boden.

Mithilfe von KI und Computer Engines erschafft die südkoreanische Künstlerin Ayoung Kim Ästhetik am Rand von Zeit und Raum. Was zunächst futuristisch wirkt, ist am Ende eine kritische Analyse des Hier und Jetzt. Von Julia Sie-Yong Fischer

Zusätzlich wurden Stahlwände an den offenen Seitenbögen aufgebaut, um den gefühlten Raum zu verdichten. Auf ihnen und den Webstücken zeigt Hosnedlová Reliefs aus Sandstein und Mineralienpulvern, die an Fossilien von Lebewesen erinnern. Ergänzt werden sie von Applikationen aus handgegossenem, farbigen Glas, die wie manikürte Nägel oder auch Krallen geformt sind.

Sie erinnern die Künstlerin Klára Hosnedlová an die brutalistischen Spielorte ihrer Kindheit in der Mährischen Slowakei Tschechiens, in der sie in den 1990er und 2000er Jahren aufwuchs. Durchbrochen werden die glatten Flächen von mit Erde gefüllten Feldern (500 Kilogramm), auf denen außerdem Natursteine und spiegelnde Wasserpfützen aus Epoxidharz liegen.

In ein paar Wandgebilden sind fotorealistische Stickereibilder der Künstlerin integriert. Matt schimmernd und sehr delikat umgesetzt zeigen diese Szenen vergangener Performances. Zu sehen sind Ausschnitte von Körperstellen und Gesten wie Finger, die auf Körper zeichnen oder Hände, die scheinbar einen Schmetterling verbrennen wollen.

Aber auch im klassisch rechteckigen Format hängen diese an den Wänden. Es sind die einzigen Arbeiten, die Hosnedlová selbst in mühevoller Handarbeit zuhause anfertigte, einige nahmen Monate in Anspruch. Alle anderen Ausstellungselemente wurden von ihr in enger Begleitung in Auftrag gegeben, einige bei traditionellen Handwerksbetrieben in Tschechien.

Auch der Sound, den sie zum ersten Mal für eine Installation einsetzt, ist mit Hilfe eines Experten entstanden. Dieser mischte für sie Geräusche mit Gesängen eines mährischen Frauenchors und den Worten des tschechischen Rappers Yzomandias. Abgespielt werden sie über aufgetürmte, gebrauchte Lautsprecher aus Berliner Clubs, die in der Landschaft aufgestellt wurden und teilweise nicht mehr funktionieren.