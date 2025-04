Das nächste Album soll das letzte sein: Der britische Pianist und Sänger Benjamin Clementine will seine Musik-Karriere beenden. Sein vorerst letztes Berlin-Konzert am Donnerstagabend war, meint Simon Brauer , verstörend und zauberhaft zugleich.

Seine Lebensgeschichte klingt so aufwühlend wie seine Musik: Benjamin Clementine lebt mehrere Jahre als Obdachloser in Paris, überlebt dort als Straßenmusiker gerade so - bis er eines Tages von einer Plattenfirma entdeckt wird. Mit seinen dramatischen Klavierballaden überrascht und begeistert er schnell die Musikwelt und gewinnt im Jahr 2015 den renommierten britischen Mercury-Musikpreis. Nach zehn erfolgreichen Jahren soll nun Schluss sein: Noch ein Album und eine Tour, dann will sich der britische Pianist und Ausnahmesänger aus dem Musikgeschäft zurückziehen und seiner Filmkarriere widmen.

Von Abschiedsschmerz ist am Donnerstagabend im gut gefüllten Huxleys an der Hasenheide in Berlin-Neukölln nichts zu spüren. Stattdessen spielt Clementine - wieder einmal - ein verstörendes und gleichzeitig wunderschönes Konzert.

Schon das Bühnenbild sieht beeindruckend aus: Auf einem Podest stehen vier weiße Stehpulte, darauf kleine weiße Vasen, in denen weiße Federn stecken, denn die Tournee trägt den Titel: "Sir Introvert and the Featherweights" (dt.: Herr Introvertiert und die Federgewichte).