Grete steht ihm bei, wo sie kann, doch auch sie gerät ob der qualvollen Selbstzweifel, der Scham und des Selbstmitleids ihres Mannes an ihre Grenzen: "Ich halt's nicht mehr aus! Du bist kein verlorener Mann. Du bist keine heimliche Krankheit. Ich weiß, du fühlst dich wie ein Hampelmann, an dem sie zu lange gezogen haben, bis er kaputt war. Aber du bist kein räudiger Hund für deine Frau."

Eugen Hinkemann ist ein Bär von einem Mann. Groß, kräftig, stattlich, jung. Die Gesellschaft sieht ihm seine schwere Verletzung nicht an, die der Erste Weltkrieg ihm zugefügt hat. Doch seine Frau Grete tut das sehr wohl. Mit einem Schuss in die Genitalien kehrt er zu ihr zurück, ohne Potenz, ohne Zeugungskraft – wie so viele andere Veteranen zu dieser Zeit.

Es kommen viele Themen zusammen in der düsteren, existenziellen Tragödie "Hinkemann" von Ernst Toller, die er 1921 im Gefängnis schrieb, vom kriegsbegeisterten Nationalisten zum roten Revolutionär bekehrt. Die soziale Not nach dem Ersten Weltkrieg, die Grausamkeit des Menschen, der erst ins Nachdenken kommt, wenn er selbst nicht mehr funktioniert, Geschlechter- und Identitätsfragen. Anschlussfähige Fragen sind es, die die Regisseurin Anne Lenk dazu bewogen haben, dass fast vergessene Drama jetzt am Deutschen Theater zu inszenieren.

Die Bühne von Judith Oswald zitiert dabei den hitzigen, grellen Expressionismus, in dem Toller sein Antikriegsstück geschrieben hat. Ein winziger Guckkasten steht im großen leeren Raum, mit schräg zulaufenden Fluchten wie in einem expressionistischen Film der 1920er Jahre. Comicartig wirkt es, wie sich Hinkemann und Grete in grellgrün, der Leitfarbe des Abends, in die Schrägen dieser Küche mit uraltem Kohleofen drücken. Als Grete ihren Ehemann mit dessen Freund betrügt, sitzen beide in einer ebenfalls winzigen Guckkasten-Wohnung – diesmal jedoch mit Playstation und in Bomberjacken.

Dieses zeitliche Hin und Her funktioniert auch deshalb gut, weil die Sätze der Figuren in der Gegenwart völlig nachvollziehbar klingen. Anne Lenk hat den Sprachduktus kaum verändert – doch sie führt das schwarze Stück in einen komplett anderen Ausgang als sein Autor. Während Ernst Toller in der überemotionalen, verzweifelten Tragödie schwelgt, in der Grete sich letztlich aus dem Fenster stürzt, weil Hinkemann ihrer und seiner Liebe nicht traut, finden die beiden hier eine gemeinsame Zukunft als Familie: ohne potenten Ehemann, jedoch mit dem Baby des Anderen, das Grete im Bauch trägt.