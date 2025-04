Menschen mit psychischen Erkrankungen können von Kulturangeboten profitieren – das zeigen verschiedene Studien. Jetzt wird an der Charité untersucht, ob es in Deutschland Kultur auf Rezept geben sollte. Von Elena Deutscher und Lukas Haas

Burkhard Dirksen ist auf dem Weg in den Hamburger Bahnhof, um dort die Ausstellungen von Semiha Berksoy und Mark Bradford zu sehen. Dirksen ist leidenschaftlicher Museumsgänger. Doch für den 65-Jährigen ist der Museumsbesuch mehr als bloß ein Kunsterlebnis. Es sei für ihn ein wichtiger Anker, der ihm Stabilität gebe. "Ich kann in dem Moment abschalten", sagt er. "Das tut einfach gut."

Ärzte und Heiler haben viele Jahrhunderte lang Künste therapeutisch eingesetzt. Heute gehören solche Therapien nicht mehr zur Regelversorgung in der Medizin. Ein Netzwerk von Direktoren und Chefärzten der Charité will dies ändern. Von Maria Ossowski

Sie sollen unter anderem helfen, Gefühle zu bewältigen, das eigene Leid besser auszudrücken, aber auch schwere Krankheiten zu verarbeiten und den Genesungsprozess zu fördern. Doch: Die WHO weist darauf hin, dass die einbezogenen Studien in Methodik und wissenschaftlichem Herangehen stark variieren.

Seit einigen Jahren beschäftigt sich die Weltgesundheitsorganisation WHO mit dem Zusammenhang von Gesundheit mit Kunst und Kultur. Im Jahr 2019 veröffentlichte sie eine Metastudie, die mehr als 3.000 Studien zum Themenkomplex analysierte [kunsttherapie-berlin.de/PDF, englisch] . Die WHO kam zu dem Ergebnis, dass Kunst- und Kulturangebote sowohl die psychische als auch physische Gesundheit positiv beeinflussen können.

Was Burkhard Dirksen für sich festgestellt hat, zeigt die Wissenschaft immer deutlicher. Eine wachsende Zahl an Studien deutet darauf hin, dass Kunst- und Kulturangebote psychisch kranken Menschen helfen können.

Um die Forschungslücke zu füllen, beschäftigen sich auch in Deutschland einige Forscherteams mit der heilenden Wirkung von Kulturangeboten bei psychischen Erkrankungen. An der TU Dresden fanden Forscher jüngst heraus, dass Ausstellungsbesuche dementen Menschen mit einer Depression stark bei ihrem Leiden helfen können [tu-dresden.de/PDF] . So habe sich Lebensqualität, Gesundheitszustand und die körperliche Verfassung durch die Besuche verbessert.

In einigen anderen Ländern ist das bereits der Fall. In Großbritannien wird das sogenannte "Social Prescribing" bereits praktiziert. Dort können Ärzte Patienten an soziale und kulturelle Angebote - wie das Museum - verschreiben. In Kanada, der Schweiz und mehreren skandinavischen Ländern gibt es ähnliche Projekte.

An der Berliner Charité widmet man sich derzeit der Frage, ob solche Rezepte auch in Deutschland eine sinnvolle Ergänzung zu klassischen Therapien sein könnten. Wolfram Herrmann erforscht in zwei Forschungsprojekten die Effektivität und Umsetzbarkeit des sogenannten Sozialen Rezepts [allgemeinmedizin-charite.de]. "Die Idee ist es mit dem Sozialen Rezept die hausärztliche Versorgung zu stärken", sagt der Professor. Häufig kämen Patienten mit Problemen zum Arzt, die sich zwar auf die Gesundheit auswirken, aber nicht mit klassischen medizinischen Therapien behandeln lassen.