In Berlin kann ab sofort an drei Abenden im Jahr öffentlich länger gefeiert werden. Wie die Senatsverwaltung für Mobilität und Umwelt mitteilte, ist bereits am Sonntag, 30. März eine Änderungsverordnung zum Schutz vor Geräuschimmissionen durch Veranstaltungen im Freien in Kraft getreten.

Das habe damit zu tun, weil die neue Regelung bereits in der Walpurgisnacht am 30. April erstmals gelten soll. Die Änderung ermöglicht es neben dem Vorabend des 1. Mai auch am 21. Juni (Mittsommernacht, Fête de la Musique) und am 2. Oktober, dem Vorabend des Tags der Deutschen Einheit, bis Mitternacht auch lautere "geräuschintensive Veranstaltungen im Freien" abzuhalten. Für den 21. Juni gilt die Regelung allerdings nur, soweit der Folgetag ein Sonn- oder Feiertag ist. In diesem Jahr ist das der Fall.