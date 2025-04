Über Shirin David wird gestritten wie über kaum eine andere deutsche Musikerin. Ist sie jetzt feministisch und sagt: Ok, die Welt ist so übersexualisiert, dann breche ich das ironisch und pack' noch eins drauf. Klar habe ich Schönheits-Operationen gemacht, meinen Körper und mein Aussehen brauch ich ja für's Business. Klar rappe ich über Sex und Dominanz, wie das die Männer seit Jahrzehnten machen, nur halt mit den Frauen in der Hauptrolle. Klar bin ich bei jedem Werbedeal dabei, sei es Douglas oder McDonalds, Sichtbarkeit für mich ist alles. Ihr wollt eine Kunstfigur, dann kriegt ihr eine Kunstfigur, und zwar auf zwölf gedreht. Aber ich selbst bestimme über mich, meine Marken, meinen Körper – das ist weibliches Empowerment. Andere sagen, sie fördere ein unrealistisches Schönheitsideal, ihr Feminismus sei nur Verkaufsstrategie. Auf jeden Fall funktioniert's: Die Barbie-Prinzessin mit ironischer Note im Märchenland ist wohl gerade eine gute Mischung zwischen Eskapismus und ganz realer Selbstermächtigungsbotschaft für viele junge Menschen. Und live?

Grundsätzlich ist das eine Show auf der Höhe der Zeit, mit wechselndem Bühnenbild und Kostümen, am Anfang wandelt Shirin im Schulmädchen-Outift passenderweise durch ein Spiegelkabinett, später trägt sie Engels-Flügel, dann nur noch ein durchsichtiges Oberteil.

Die Choreographien zu den House- und Trap-Beats der poppigen Club- und Rap-Nummern, über die Shirin rapt und singt, sitzen. Um die zehn Tänzerinnen und Tänzer flankieren die Wahl-Berlinerin, da ist immer Leben und Athletik und natürlich viel Körperbetonung drin. Sie füllen die Bühne aus, müssen sie auch, denn die Musik kommt ausschließlich vom Band, eine Band gibt's nicht. Der Fokus liegt also auf David und ihrer Show, nur: Die ist halt einfach solide, nicht spektakulär, aufregend oder gar provokativ.

Es ist einfach alles ziemlich erwartbar, man bekommt die Marke David, wie sie aufgebaut wurde: ein bisschen sexy-time hier, ein paar Empowerment-Botschaften da, es fehlt an Überraschungsmomenten, an Originalität, vielleicht auch an noch mehr sexueller Provokation, noch mehr Künstlichkeit. Was hingegen gut läuft, ist der Kontakt mit dem Publikum, David spricht immer wieder direkt Menschen an, die dann auch auf der Leinwand zu sehen sind. Und das hat dann doch was, wenn diese Kunstfigur so wirklich warmes Interesse an ihren Fans zeigt.