An diesem Wochenende startet im Yaam die Open-Air-Saison. Der Kreuzberger Club an der Schillingbrücke gilt seit 20 Jahren als Institution – ein Zentrum für Subkultur und urbanen Lifestyle, wie sich das Yaam selbst bezeichnet. Gefeiert wird hier zu Reggae und Dancehall. Der Club ist bekannt für seine Streetart und die Strandbar mit Blick auf die Spree. Doch die Partystimmung ist getrübt: Im Mai wird die Grundsteuer fällig – dem Club droht ein Anstieg von über 1.200 Prozent.

Durch eine Gesetzesreform ist die Grundsteuer für Immobilien in den Berliner Innenstadt-Bezirken oftmals in die Höhe geschnellt. Das belastet auch Clubs. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg fordert nun, Clubs und Kultureinrichtungen von der Grundsteuer zu befreien.

Die Situation des Yaam verdeutlicht, wie komplex die Lage ist. Das Grundstück gehört derzeit dem Bezirk, der es an den Club weitervermietet. Rechtlich müsste also nicht das Yaam, sondern der Bezirk die Grundsteuer an das Finanzamt zahlen. Doch das sei aktuell nicht leistbar, meint Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann (Grüne): "Wir müssten für alle unsere Clubgrundstücke im Bezirk insgesamt 300.000 Euro zahlen. Wir können das Geld nicht herzaubern. So viel kostet eine einzelne jugendsoziale Einrichtung – wir müssten dafür 11.000 Stunden Sozialarbeit einsparen." Sie sieht den Senat in der Pflicht, die Grundsteuer zu erlassen.

Doch der Senat lehnt das seit Wochen ab. Der haushaltspolitische Sprecher der CDU, Christian Goiny, entgegnet, der Bezirk habe es versäumt, die Bebauungspläne rechtzeitig anzupassen: "Man hätte die Clubs schon längst als Kultureinrichtungen sichern können. Ich verstehe den Senat, wenn er sich in der aktuellen Lage weigert, den Bezirken die Grundsteuer zu erlassen."