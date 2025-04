Fontane-Literaturpreis geht an Autorin Lisa Kränzler

Der Fontane-Literaturpreis geht in diesem Jahr an die Autorin Lisa Kränzler. Das teilten die Stadt Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) und das Kulturministerium des Landes Brandenburg am Donnerstag mit.



Die in Dresden lebende Autorin bekommt die Auszeichnung demnach für ihr Kunstmärchen "Mariens Käfer". "Es ist ein Märchen, ein Gleichnis, eine Fabel, so kunst- wie anspruchsvoll, so überraschend wie lustig", erklärte Kulturstaatssekretär Tobias Dünow.

Für das Finale des Wettbewerbs waren neben Kränzler auch Maren Kames, Katja Oskamp, Ronya Othmann und Julia Schoch ausgewählt worden.