So 20.04.25 | 12:49 Uhr | Von Felix Moniac

Für Hans-Jürgen Scharfenberg vom Potsdamer BSW-Ableger steht außer Frage, dass das Gebäude erhalten bleiben kann . Und das, obwohl Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am 9. April im Hauptausschuss deutlich gemacht hat, dass - zu seinem Bedauern - der DDR-Bau aus Sicht der Stadt über die bisherige Nutzungszeit hinaus nicht fortbestehen könne. Das bisherige Enddatum ist der 31. Januar 2026, vereinbart im Jahr 2023. Danach könnte das Rechenzentrum abgerissen werden.

Das Rechenzentrum in Potsdam, zwischen 1969 und 1971 als Datenverarbeitungszentrum errichtet, wird nun schon rund zehn Jahre als Kunst- und Kreativhaus genutzt - mehr als 200 Kreative arbeiten darin auf fünf Etagen. Mittlerweile steht es im Schatten des neugebauten Turms der Garnisonkirche.

Das Rechenzentrum ist Kreativhaus, Atelier und Zuhause für sozial engagierte Menschen mitten in Potsdams Innenstadt. Es steht zu einem Teil auf dem Grundstück der Stiftung Garnisonkirche. Seit zehn Jahren wird es geduldet, doch das könnte enden. Von Felix Moniac

Kultur- und Kreativhaus in Gefahr

Es gebe keine weitere Möglichkeit zur Verlängerung, so Schubert. Das liege an dem gescheiterten Versuch, weitere Kompromissgespräche zwischen der Stadt Potsdam und der Stiftung Garnisonkirche zur Zukunft des Rechenzentrums zu führen. Der Stiftung gehört ein Fünftel der Fläche, auf der das Gebäude steht. Und deshalb müsse sie gefragt werden, wenn die Stadt den Fortbestand des Rechenzentrums verstetigen wolle, so die Interpretation des Oberbürgermeisters.

Die Nutzungsdauer ist an die Fertigstellung des neuen Potsdamer Künstlerquartiers im Langen Stall geknüpft. Die Bauarbeiten enden dort bald. Mit dem möglichen Umzug der Künstlerinnen und Künstler aus dem Rechenzentrum in das nahegelegene, neue Quartier gebe es keinen Grund mehr, das Rechenzentrum weiter zu nutzen, argumentiert die Stiftung. Konkrete Pläne, ein Kirchenschiff zu bauen, hat sie derzeit aber nicht.