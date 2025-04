ks Berlin Freitag, 11.04.2025 | 15:16 Uhr

Na ja, nichts für ungut, den Sinn der Veranstaltung kann man natürlich hinterfragen. Man kann ohne Förderung oder Sponsoren auch die Selbstkosten von den Einnahmen abziehen und den Rest spenden. Wenn das hier anscheinend gar nicht erst in Betracht kommt, muss man vermuten, dass die Kosten in keinem Verhältnis zur Spende stehen. Z.B. 12.000 Spenden - 12.000 Kosten = 0,00 Spende. Wenn das so ist, fragt sich natürlich wirklich, wieso der Staat das Ganze finanzieren soll. Genauso gut könnte er dann gleich selbst direkt "spenden". Ob das tatsächlich so ist, geht aus dem Bericht leider nicht hervor. Oder ob das Missverhältnis noch größer ist ...

Die Rahmenrichtlinien für solche Förderungen schreiben grundsätzlich vor, dass der öffentliche Sponsor prominent auf der Website und auf allen Plakaten abzubilden ist, mit vorgegebenem Logo. Die Website listet zwar haufenweise Sponsoren auf, aber nicht das Land Brandenburg.